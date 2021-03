L’ormai famosa piattaforma social Clubhouse è al lavoro sulla versione della sua app per Android. Durante la prima tappa del “Clubhouse World Tour”, organizzata proprio in Italia, in quanto nazione dove l’applicazione è stata recepita meglio, i fondatori Paul Davison e Rohan Seth hanno dichiarato che la versione per Android è già in lavorazione.

Clubhouse, è una piattaforma social che ha guadagnato una grande popolarità negli ultimi mesi, attraendo l’attenzione di giganti come Instagram e Facebook (di cui vi abbiamo parlato proprio in questi giorni) che al momento stanno già lavorando a dei cloni che possano competere appunto con il media del momento. Il nuovo social è basato esclusivamente su chat audio, ed è accessibile soltanto tramite invito per gli utenti iOS.

Su Clubhouse è possibile creare delle stanze tematiche dove chiunque può accedere ed interagire a voce, mentre un moderatore fa rispettare il regolamento della piattaforma. Non tutto è rose e fiori però, infatti l’interesse nei confronti della piattaforma pare essersi affievolito un poco nelle ultimissime settimane. Per rispondere a questo calo i fondatori hanno dato il via a una serie di eventi nei quali faranno degli interventi in varie stanze di ascolto per spiegare il funzionamento dell’app, i vantaggi e il suo futuro.

Il futuro della piattaforma tra nuove feature e monetizzazione dei contenuti

Rispondendo alle domande degli utenti infatti, i due fondatori hanno annunciato nuove funzionalità per rendere più popolari i club, promuovere le conversazioni, migliorare la gestione delle stanze e favorire le interazioni tra gli utenti, che sono poi ciò di cui si “ciba” una piattaforma social.

Proprio a proposito di interazioni, i fondatori hanno fatto sapere di aver raggiunto gli 8 milioni di utenti su iPhone e che le statistiche italiane di inizio marzo hanno visto numerose stanze animate per quasi 24 ore al giorno, grazie ad eventi come il Festival di Sanremo o l’America’s Cup.

In ogni caso, una delle feature più richieste dall’utenza è il supporto alle funzionalità di accessibilità per i non vedenti. Queste permetterebbero loro di superare le ovvie barriere di utilizzo di un applicazione che potenzialmente potrebbe ridurre al minimo qualsiasi problematica di interazione su internet.

Per finire, i fondatori di Clubhouse ci hanno tenuto a rassicurare gli utenti per quanto riguarda la monetizzazione dei contenuti, aspetto fondamentale per la crescita di una piattaforma giovane. La promessa è quella di un aiuto concreto a monetizzare, che permetterebbe di invogliare ad investire tempo ed energie alla parte di utenza che ha intenzione di fare marketing e remunerare la creazione di contenuti simil-podcast che la piattaforma permette di organizzare.