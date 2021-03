Lo scorso mese TikTok aveva raggiunto la prima posizione delle app più redditizie di febbraio 2021, ed in queste ore la società di analisi Sensor Tower ha pubblicato la classifica dei giochi più redditizi su dispositivi mobile per il mese di febbraio 2021.

PUBG Mobile vola in prima posizione

Al primo posto troviamo PUBG Mobile di Tencent con più di 250 milioni di dollari di introiti derivanti dagli acquisti effettuati dagli utenti, un incremento pari al 16,2% rispetto allo stesso periodo del 2020. Circa il 66.5% della user base del gioco proviene dalla Cina, con gli USA al secondo posto con il 7.4% e l’Arabia Saudita al 3%.

Honor of Kings, sempre di Tencent, si posiziona al secondo posto della classifica di app più redditizie con più di 218 milioni di dollari di guadagno nel solo mese di febbraio 2021, un incremento pari al 57.2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La user base di Honor of Kings è pressoché localizzata in Cina con circa il 95.6% dei giocatori, seguita poi dalla Thailandia con l’1.6%.

Pokémon Go, in quarta posizione subito dopo Genshin Impact, rappresenta il gioco mobile che ha registrato la crescita più corposa fra le app presenti in classifica. Con più di 124.2 milioni di dollari di guadagno, infatti, il gioco di Niantic ha registrato una crescita del 95% rispetto al mese di febbraio 2020.