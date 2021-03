Call of Duty: Mobile lancia la Season 2: Day of Reckoning con tantissimi nuovi contenuti: uno dei più celebri sparatutto per dispositivi mobili si aggiorna su Android e iOS con nuove mappe, modalità e un rinnovato Battle Pass con 50 livelli.

Le novità della Season 2 2021 di Call of Duty: Mobile

La Stagione 2 2021 di Call of Duty: Mobile è già disponibile per tutti i giocatori e introduce una serie di interessanti novità che sicuramente non deluderanno gli appassionati. Tra queste abbiamo due tra le mappe più apprezzate e movimentate di Call of Duty: Modern Warfare, ossia Shipment (2019) e Shoot House, un nuovo Battle Pass con 50 livelli con premi gratuiti e premium e persino una nuova modalità scontro 3 vs 3 dedicata ai cecchini.

L’aggiornamento porta anche nuove armi, come il fucile d’assalto AS VAL (sbloccabile nei livelli del Battle Pass) e il fucile di precisione SP-R 208 (sbloccabile tramite successive sfide stagionali), la specialità Ricognizione e la serie di punti Attacco al Napalm, per dominare il campo di battaglia.

Ecco tutte le altre principali novità della Season 2: Day of Reckoning di Call of Duty: Mobile, anche dedicate alla modalità Battle Royale:

nuovi operatori : da Modern Warfare arriva Charly, disponibile gratuitamente tra i personaggi di default fin da subito, e ne arriveranno altri;

: da Modern Warfare arriva Charly, disponibile gratuitamente tra i personaggi di default fin da subito, e ne arriveranno altri; Built Like a Tank : dal 18 al 24 marzo 2021, una modalità che permette ai giocatori di evocare i carri armati e usare mine anticarro;

: dal 18 al 24 marzo 2021, una modalità che permette ai giocatori di evocare i carri armati e usare mine anticarro; nuovo veicolo: al debutto il Camion Cargo;

nuovi Easter Eggs nel Battle Royale;

evento inseguimento dal 25 marzo: i giocatori potranno inviare in missione un soldato delle Forze Speciali per guadagnare ricompense.

Call of Duty: Mobile Season 2: Day of Reckoning è già disponibile con l’ultimo aggiornamento del gioco all’interno del Google Play Store, che potete scaricare direttamente dal badge qui sotto. Vi lasciamo al trailer della nuova stagione: buon divertimento!