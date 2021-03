La copertura delle reti 5G, nonostante le tante difficoltà, continua a crescere e con essa il numero di utenti che stanno pensando di acquistare uno smartphone in grado di collegarsi alle reti di nuova generazione. Se per i top di gamma si tratta di una funzione ormai scontata, non sono moltissimi i modelli nella fascia bassa del mercato che dispongono di un modem 5G.

Tra questi si segnala indubbiamente Redmi Note 9T presentato a inizio anno e subito protagonista di importanti ribassi, che lo hanno fatto diventare in breve tempo un acquisto “obbligato” per chi cerca uno smartphone 5G e ha un budget ridotto.

Redmi Note 9T a un prezzo strepitoso

Grazie all’impiego di un SoC MediaTek Dimensity 800, Redmi è riuscita a contenere i costi, tanto che la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna si trova a circa 230 euro su Amazon, uno dei punti di riferimento per gli acquisti tecnologici. Oggi però vi proponiamo un’occasione per averlo, grazie a un codice sconto esclusivo, a un prezzo decisamente inferiore, con 24 mesi di garanzia ufficiale del produttore, pagamento protetto tramite PayPal e la certezza di averlo a casa vostra in tempi rapidi.

La proposta arriva da Gshopper, store di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa, con magazzini europei che offrono un doppio vantaggio: velocità nelle consegne e nessuna sorpresa per quanto riguarda tassi e dazi doganali, visto che la merce è già stata sdoganata. Utilizzando il codice sconto che trovate a fine articolo potrete portarvi a casa Redmi Note 9T, nella colorazione nera e nella variante 4-64 GB a soli 170 euro, spese di spedizione incluse, con spedizione dai magazzini spagnoli.

Ricordiamo che Redmi Note 9T può contare su un display FullHD+ da 6,53 pollici con punch hole, batteria da 5.000 mAh, lettore di impronte digitali laterale, doppio speaker (una prima assoluta per la serie Redmi Note) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Se state pensando di cambiare il vostro smartphone, e volete approfittarne per acquistare un modello in grado di agganciarsi alle reti 5G, questo Redmi Note 9T, a questo prezzo, è indubbiamente la migliore occasione a disposizione.

Coupon 0DB07FC7B0

Informazione Pubblicitaria