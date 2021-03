Il sempre prolifico Alessandro Paluzzi svela alcune interessanti novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Instagram. Fra le feature svelate anzitempo tramite reverse engineering, scopriamo che Instagram sta lavorando ad un programma di affiliazione marketing.

Affiliazione e molto altro

Tramite esso i content creator avranno modo di guadagnare dai contenuti pubblicati direttamente sulla piattaforma. La sezione di affiliazione dovrebbe essere disponibile all’interno della sezione Creator dell’app, ma sembra che sarà esclusiva solo degli account Business e Creator.

Per garantire sempre un certo livello di qualità della conversazione nei messaggi DM inviati tra i vari utenti, Instagram sta lavorando ad una feature che permetterà di mutare alcune specifiche keyword. L’impostazione, prevista all’interno del pannello Privacy, si occuperà di oscurare automaticamente queste parole nei messaggi DM; l’utente, a suo piacimento, potrà visualizzare le parole mutate tappando su di esse.

Infine, il team di Instagram sta sviluppando una feature per l’editor delle foto chiamato “Brightness.AI.” Sebbene non sia chiaro il suo funzionamento, è lecito presupporre che permetterà agli utenti di vedere le proprie immagini automaticamente migliorate dal punto di vista della luminosità.

Trattandosi di funzioni disponibili lato codice ma ancora non operative, è difficile prevedere quando le novità mostrate nella news verranno presentate. In ogni caso vi terremo informati su queste pagine non appena ci saranno novità in merito.