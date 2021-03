Samsung e Mastercard annunciano una collaborazione per lo sviluppo di un sistema di pagamenti rivoluzionario. Le due multinazionali stanno lavorando ad una carta di credito caratterizzata da un sensore per le impronte digitali.

Al via in Sud Corea entro quest’anno

L’idea alla base del progetto non è nuova per Mastercard che, già nel 2017, aveva svelato un progetto simile. L’approdo del colosso sudcoreano serve però per rendere il sistema di pagamento ancora più sicuro. “La capacità di autenticazione biometrica consente interazioni più sicure con punti di contatto fisici ridotti eliminando la necessità di inserire un PIN su una tastiera“, si legge nel comunicato. “Aggiunge inoltre un ulteriore livello di sicurezza alle carte di credito attualmente disponibili verificando l’identità del titolare della carta tramite un’impronta digitale univoca.”

L’utente, per concludere un acquisto, non dovrà più inserire il codice PIN sul POS o sul tastierino numerico, ma bensì basterà semplicemente poggiare il proprio dito sul chip e attendere la conferma dell’autenticazione. La partnership fra le due aziende rende inoltre compatibile il sistema di Samsung con i sistemi di pagamento Mastercard. La nuova carta di credito sarà disponibile in Sud Corea a partire da quest’anno, sperando che possa essere esportata anche negli altri paesi il prima possibile.

In Germania Samsung Pay arriva sugli smartwatch

Restando sempre all’interno dei pagamenti intelligenti, in queste ore i cittadini tedeschi muniti di Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Watch Active 2 e Samsung Galaxy Watch 3, possono utilizzare gli smartwatch per concludere pagamenti tramite Samsung Pay. L’attivazione del supporto ai wearable avviene attraverso l’applicazione Galaxy Wearable; alla fine del processo di aggiunta, l’utente deve inserire il codice PIN per attivare definitivamente il metodo di pagamento – il PIN non verrà più richiesto fin quando lo smartwatch associato non verrà rimosso dall’app.