Quasi esultavamo stamattina quando abbiamo notato Google Maps con il tema scuro attivo; “Finalmente!”, abbiamo esclamato. E “finalmente” è la parola che con ogni probabilità verrebbe per prima in mente a buona parte di chi si affida al servizio di navigazione di Google, una delle poche app dell’ecosistema della grande G in netto ritardo sull’implementazione del tema scuro.

Ecco la Modalità scura per Google Maps

La Modalità scura, o tema scuro se preferite, è in roll out da questa mattina per Google Maps anche per gli utenti italiani, tanto che l’abbiamo ricevuta anche noi in alcuni nostri smartphone. L’attivazione avviene da remoto via server, senza bisogno di installare un aggiornamento particolare, e compare all’apertura dell’applicazione.

Il tema scuro non è una novità assoluta per Google Maps: è stato implementato tempo fa nell’interfaccia di navigazione ma è rimasto fuori da tutte le altre schermate, con l’azienda di Mountain View che ha deciso adesso di rimediare a questa mancanza. Fateci sapere nei commenti se doveste notare “movimenti” in questa direzione.