Queen: Rock Tour è un gioco basato sul ritmo musicale dedicato alla leggendaria rock band in cui potrete esibirvi come chitarrista, batterista, bassista o cantante in oltre oltre 20 brani dai testi intramontabili tra cui “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” e “Radio Ga Ga”.

Il gameplay è simile a quello dei giochi come Rock Band nei quali bisogna toccare le icone seguendo il ritmo del brano in riproduzione per eseguire riff, rullate, fraseggi e assoli.

Queen: Rock Tour è il videogioco ufficiale della leggendaria band

Il gioco offre la possibilità di esibirsi con il gruppo completo formato da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon e di scoprire la storia della musica e dei testi dei Queen.

Sono presenti le immancabili combo, agli abiti ufficiali e gli accessori da sbloccare e usare in ogni esibizione e la possibilità di suonare le canzoni e gli album del gruppo di fronte ai fan negli iconici palchi di Londra, Tokyo, Houston, Buenos Aires, Rio de Janeiro e tanti altri.

Il titolo permette infine di sbloccare e collezionare curiosità sulla musica e i testi dei Queen, nonché immagini esclusive del gruppo dai suoi archivi ufficiali.

Queen: Rock Tour è disponibile per Android gratuitamente supportato da un acquisto in-app opzionale da € 2,99 necessario per sbloccare tutti i contenuti come canzoni, abiti, luoghi storici e ricordi.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.