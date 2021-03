Marzo inizia con il piede giusto, soprattutto se siete fra i tanti utenti Android che stanno aspettando l’occasione giusta per mandare in pensione il proprio smartphone in vista del nuovo top di gamma di Xiaomi. Stiamo evidentemente parlando di Xiaomi Mi 11 5G, il primo device al mondo a montare il processore Qualcomm Snapdragon 888, protagonista di una promozione da non lasciarsi scappare.

Coupon da 50 euro per Xiaomi Mi 11 5G

Infatti, con il programma trade-in del colosso cinese, dal 2 al 14 marzo 2021, avrete modo di dare indietro il vostro smartphone Android per ottenere un coupon dal valore di 50 euro da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di Xiaomi Mi 11 5G. La buona notizia è che, come sottolinea Xiaomi, la promozione è cumulabile con le altre offerte già attive.

Come funziona il servizio di permuta di Xiaomi? Accedendo alla pagina linkata a fine articolo, cliccando sul tasto “Inizia la procedura di permuta”, dovrete selezionare il dispositivo in vostro possesso, aggiungere le informazioni richieste a schermo e scoprire il prezzo di permuta indicato da Xiaomi. A questo punto bisognerà preparare lo smartphone per essere spedito in uno dei centri logistici dell’azienda (la spedizione è gratuita) per ottenere una valutazione offline. Se, infine, accetterete la quotazione aggiornata a seguito della valutazione fisica del dispositivo, potrete ricevere il voucher da utilizzare in qualsiasi momento entro 2 anni.

