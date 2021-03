Forte del successo ottenuto a partire dallo scorso anno con Instagram Live, che permette Live 1:1 con i propri follower, il noto social network ha deciso di ampliare la propria offerta con Live Rooms, disponibile globalmente dopo un periodo di test in estremo oriente.

Live a quattro con Instagram Live Rooms

Con Live Rooms, in fase di test dallo scorso mese di dicembre in India e Indonesia, Instagram raddoppia di fatto l’audience a disposizione dei creatori di contenuti così come degli utenti normali. Diventa così semplice portare avanti progetti collaborativi, magari scolastici, dimostrazioni personali o piccoli corsi con pochi partecipanti.

I follower che partecipano alla live possono esprimere l’apprezzamento per i contenuti acquistando dei badge o utilizzare alcune funzioni interattive come lo shopping e i Live Fundraisers. Sono molte le opportunità che si aprono, dai corsi di cucina alle lezioni interattive, dai tutorial personalizzati a dimostrazioni di nuovi prodotti, tutte attività quasi completamente sospese a causa della pandemia.

Per creare una Live Room, funzione in roll out da oggi a livello globale, è sufficiente uno swipe da sinistra e aprire le opzioni della fotocamera Live. Selezionate un titolo e l’icona Rooms per selezionare gli ospiti, con la possibilità di sceglierli dalla rubrica o dalla lista di quelli invitati di recente. I visitatori possono essere aggiunti uno alla volta, un modo ideale per colpi di scena con ospiti inattesi.

Non vi resta che cimentarvi nella vostra prima Live Room e scoprire nuove opportunità con Instagram