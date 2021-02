Ne abbiamo avuto un assaggio qualche settimana fa, quando sono comparse online le prime informazioni sul suo conto, ma è solo oggi che possiamo mettere le mani, per modo di dire, sulla nuova funzione di WhatsApp per silenziare i video prima della condivisione.

Ora è possibile silenziare i video prima della condivisione

Ne parliamo come se fosse una novità capace di segnare una rivoluzione eppure è un qualcosa che altre applicazioni consentono già da tempo, ma per WhatsApp è cosa tutta nuova. Ebbene sì, adesso è possibile disattivare, quindi effettivamente silenziare, l’audio dei video prima della loro condivisione in una conversazione privata o in un gruppo.

È sufficiente premere il tastino in alto a sinistra, visibile nelle immagini qui sopra, per scegliere di condividere il video con o senza audio. E, dulcis in fundo, non c’è bisogno di alcun aggiornamento da scaricare perché il tastino viene abilitato da remoto direttamente da WhatsApp, per cui basta aprire l’applicazione per vederlo comparire.