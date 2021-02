Qualche ora fa Huawei Mate X2 è stato finalmente annunciato dopo una lunga serie di rumor e leak circa il suo aspetto estetico e le caratteristiche tecniche. Il nuovo foldable di Huawei, diretto concorrente del ben più popolare Samsung Galaxy Z Fold2 5G, non solo è caratterizzato da un sistema di chiusura che prende spunto da quello del device di Samsung, ma è accompagnato anche da una serie di wallpaper davvero notevoli.

Download wallpaper di Huawei Mate X2

In attesa di scoprire se e quando Huawei Mate X2 verrà introdotto anche in Europa e quindi in Italia, quest’oggi vi diamo l’opportunità di scaricare 9 wallpaper ufficiali per cambiare aspetto al vostro device.

Come ci siamo più volte detti nelle varie news inerenti al download di wallpaper ufficiali di altri smartphone, quelli nella galleria soprastante non sono adatti per essere scaricati ed impostati come wallpaper definitivi per la home screen o per la schermata di blocco. Vanno intesi, invece, come un’anteprima delle immagini che potrete utilizzare per cambiare aspetto al vostro device Android e renderlo simile a quello del nuovo foldable del colosso cinese.

Se le immagini soprastanti vi aggradano e le volete utilizzarle come wallpaper per il vostro smartphone, potete scaricarle a risoluzione massima da 2480 x 2480 pixel dai link sottostanti:

Download da Google Foto | Download da Google Drive