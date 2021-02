Nella giornata di oggi, 23 febbraio 2021, ha fatto capolino sul Google Play Store una nuova versione di Android Auto, la cui analisi ha evidenziato la presenza di un fix per correggere un problema di compatibilità assai diffuso e fastidioso presente ormai da lungo tempo.

Novità di Android Auto 6.1

Con la versione approdata sul Google Play Store in data odierna, l’applicazione di Android Auto passa alla versione 6.1. Pur segnando questo aggiornamento il passaggio dalla versione 6.0 alla 6.1 e pur presentando un fix importantissimo, non si tratta di una rivoluzione e pertanto non c’è motivo di parlare di major update.

Finalmente, con questa nuova versione, è stato risolto il problema che rendeva Android Auto incompatibile con un numero smisurato di smartphone, fra i quali spiccavano per notorietà i Samsung Galaxy S21, i Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 4a, i Samsung Galaxy S9 e Nokia 8.3.

Come scaricare Android Auto 6.1

L’ultima versione di Android Auto è già disponibile nel Google Play Store e potete scaricarla cliccando sul badge sottostante, ma in alternativa è scaricabile anche da APKMirror seguendo questo link.