Xiaomi Mi 11 5G è stato il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, di fatto anticipando tutte le più importanti aziende. Lo smartphone rappresenta un bel passo in avanti rispetto alla passata generazione, ma l’azienda ha ancora qualche asso nella manica. Infatti, come abbiamo più volte parlato nei numerosi rumor pubblicati, abbiamo visto che il colosso cinese avrebbe in lavorazione anche i modelli Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Poche differenze hardware fra i due

Quest’oggi abbiamo modo di scoprire quella che dovrebbe essere la scheda tecnica dei prossimi device di Xiaomi, ovviamente grazie ad un leak pubblicato in rete e di cui non possiamo confermarne la veridicità. Ecco quali dovrebbero essere le schede tecniche dei sopracitati smartphone secondo gli ultimi rumor:

Xiaomi Mi 11 Lite 4G (K9A): nome in codice Coubert; processore Qualcomm Snapdragon 720G o superiore; display AMOLED con refresh rate a 90 Hz; sistema fotografico principale con quattro sensori e lente principale da 64 MP; batteria da 4250 mAh con ricarica rapida da 33 W; 6 GB di RAM e storage da 64/128 GB.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (K9): nome in codice Renoir; processore Qualcomm Snapdragon 775G; display AMOLED con refresh rate a 90 Hz; sistema fotografico principale con quattro sensori e lente principale da 64 MP; batteria da 33 W; speaker stereo.



Le specifiche tecniche, com’è possibile notare, sono quasi identiche per entrambi i modelli, con la differenza più importante a livello del processore e possibilmente anche della RAM attesa da 8 GB per il modello 5G. Cosa ne pensate di queste schede tecniche? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi 11 5G

In copertina Xiaomi Mi 11 5G