Telegram non ha certamente i volumi di utilizzo di WhatsApp, è vero, ma l’applicazione di instant messaging dispone di un mare di feature che sull’applicazione di Facebook non sono ancora disponibili. Quest’oggi il team di sviluppo ha pubblicato la versione 7.5 beta di Telegram con un mare di novità.

Novità aggiornamento Telegram beta 7.5

Si parte con una delle funzioni più importanti di Telegram: gli inviti nei gruppi. Ad oggi è possibile invitare nuovi utenti condividendo un link di invito, ma la beta 7.5 di Telegram svela che sarà possibile accedere ad un gruppo (o invitare nuovi utenti) condividendo un codice QR da scannerizzare con la fotocamera del proprio device. Gli admin dei gruppi guadagnano la possibilità di gestire la durata della validità del codice QR in ore, giorni e settimane, oppure quante volte potrà essere utilizzato prima di scadere.

La versione 7.5 beta di Telegram introduce finalmente il supporto ai widget per Android, così come la possibilità di impostare un timer di autodistruzione per i messaggi inviati all’interno di un gruppo pubblico. Gli admin hanno modo di impostare un timer a scelta fra 24 ore o 7 giorni, passati i quali i messaggi verranno automaticamente eliminati.

Infine, gli admin di un gruppo standard potranno convertirlo in gruppo broadcast. Il passaggio permetterà agli admin di superare l’attuale limite di utenti dei gruppi standard attualmente fissato a 200 mila utenti, e aprire così le porte ad un gruppo senza limiti di utenti. L’unico importante cambiamento da valutare è che all’interno dei gruppi broadcast solo gli admin hanno i permessi di scrivere messaggi in chat. Attenzione: i gruppi broadcast non possono essere convertiti in gruppi standard.

Come aggiornare Telegram beta

La versione beta 7.5 di Telegram è attualmente in fase di rilascio per gli utenti iscritti al canale beta. L’update, inoltre, può essere scaricato manualmente tramite l’apposito APK reperibile da questo link di APK Mirror.