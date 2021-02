Android Auto è una soluzione molto apprezzata, in quanto consente di avere accesso facilmente alle funzioni più utilizzate mentre si guida, come le indicazioni stradali, la gestione della riproduzione di musica o podcast e la possibilità di rispondere ai messaggi o alle telefonate in arrivo.

Ma ci sono alcuni limiti a ciò che Android Auto può offrire ed è qui che entra in gioco CarDongle, un piccolo dispositivo che si collega alla propria auto tramite la porta USB-A e fornisce un sistema operativo Android completamente funzionale in dimensioni compatte (è compatibile con gli stereo dotati di display touch e con i dispositivi Android Auto).

Le principali feature di CarDongle

In pratica, invece di dover fare affidamento sulla limitazione dell’interfaccia Android Auto e gestire app che potrebbero non essere completamente compatibili, con CarDongle è possibile sfruttare le potenzialità di Android (inclusa l’installazione di tutte le app che si desidera avere quando si viaggia).

Animato da un processore A53 da 2 GHz, CarDongle può contare su fino a 4 GB di RAM, fino a 64 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), la connettività Bluetooth 5.0, un modulo GPS, una porta USB Plug-and-play ed un microfono.

Ed uno dei punti di forza di tale sistema è rappresentato dalla possibilità di poterlo aggiornare con una certa frequenza, cosa che non sempre avviene per i dispositivi basati su Android Auto.

A seguire un breve video che offre una dimostrazione delle potenzialità di CarDongle. Buona visione:

Se vi state chiedendo quanto costi questo interessante dongle, la risposta è 89 dollari (o 73 euro): al momento, infatti, è al centro di una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Indiegogo. Quando il device sarà pronto per la commercializzazione su larga scala, sarà venduto a 119 dollari.

Stando a quanto è possibile apprendere dalla pagina dedicata su Indiegogo, le spedizioni dovrebbero partire già dal prossimo mese.