WINDAY è un programma di fidelizzazione gratuito dedicato ai clienti WINDTRE che ogni giorno della settimana prevede concorsi per ottenere sconti, offerte da aziende partner e altri vantaggi attraverso la sezione dedicata dell’app ufficiale dell’operatore.

Ecco i premi WinDay dal 15 al 21 febbraio 2021

Il premio del lunedì questa settimana è duplice e varia a seconda del target di clienti. Il primo premio consiste in 2 mesi gratis di abbonamento Unlimited con Storytel per ascoltare podcast e audiolibri, mentre l’altro premio offre il 40% di sconto online sul catalogo di prodotti Equilibra acquistati dal sito ufficiale fino al 28 Febbraio 2021.

I premi potranno essere riscattati entro le 23:59 della giornata di oggi e potrebbero essere riproposti sabato tramite l’iniziativa Re-WinLunedì, tuttavia è possibile che alcuni clienti possano ricevere premi o sconti differenti.

Il WinMartedì di domani prevede il MUSIC QUIZ che consente di aggiudicarsi fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura indovinando tutte le canzoni, mentre WinMercoledì metterà in palio 3 bici elettriche Urban Living Integra Fantic Moto in modalità Instant Win.

Il doppio concorso del Giovedì permette di partecipare a WinQuiz e Giga Quiz dalle ore 08:00 alle 23:59.

WinQuiz offrirà la possibilità di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura rispondendo correttamente a nove diverse domande a risposta multipla entro dieci secondi per ognuna. Lo stesso meccanismo verrà riproposto Domenica 21 Febbraio 2021 in versione Quiz Special Edition, con una riduzione del montepremi a 2000 euro.

Giga Quiz sarà accessibile per i soli clienti con una SIM ricaricabile che abbiano attivato preventivamente l’opzione denominata 100 GIGA FAST al costo di 99 centesimi di euro una tantum, la quale prevede 100 GB di traffico dati validi per 1 giorno.

In questo caso verranno premiati i primi 2000 partecipanti più veloci in grado di rispondere correttamente a tutti i 9 quesiti. I primi 50 clienti più veloci otterranno l’opzione WinDay 1000 (1000 GB di traffico dati aggiuntivo validi per 6 giorni), mentre coloro che si classificheranno tra il 51° e il 2000° posto usufruiranno della promo WinDay 100, un bundle di altri 100 GB validi per 6 giorni. Il 1° classificato si aggiudicherà anche uno smartphone Samsung Galaxy S21 5G.

La giornata di Venerdì è riservata agli sconti disponibili sul Crazy Store, l’e-commerce di WinDay, mentre per il fine settimana tra Venerdì 19 e Domenica 21 Febbraio 2021 i clienti WINDTRE iscritti a WinDay potranno visionare un film gratuito in streaming da una selezione di titoli a noleggio disponibili su CHILI.