Gemelli Generator, centro all’avanguardia della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, ha creato, in collaborazione con lo sviluppatore belga Innovation Sprint Sprl, Generator App Vaccinale, l’applicazione per dispositivi mobili compatibile sia con gli smartphone Android che con quelli iOS.

L’app per monitorare le reazioni ai vaccini anti-Covid-19

Scopo dell’applicazione, come spiega il direttore scientifico del Gemelli, Giovanni Scambia, è quello di riportare le eventuali reazioni avverse registrate il giorno della vaccinazione contro il COVID-19 e nel corso dei sette giorni successivi. Per questo tutto il personale della Fondazione è stato invitato, in occasione della somministrazione della prima dose del vaccino, a scaricare e utilizzare l’applicazione per raccogliere dati molto importanti in questa fase.

L’applicazione è stata certificata come dispositivo medico e rispetta tutti i protocolli ISO, risultando quindi sicura da utilizzare. I dati vanno inseriti attraverso un questionario molto semplice e una volta raccolti ed elaborati da algoritmi di intelligenza artificiale, potrebbero definire in maniera più dettagliata le tipologie di reazioni avverse ai vaccini.

Tali dati dovrebbero quindi essere condivisi con i referenti delle attività di vigilanza, nonché con i coordinatori delle operazioni di vaccinazione, al fine di intervenire in maniera tempestiva, sia con maggiori informazioni agli utenti, sia per escludere dalla vaccinazione alcune tipologie di pazienti a rischio. Giovanni Scambia sottolinea inoltre come la nuova app sia “un esempio concreto di come sia possibile coniugare la ricerca alla prevenzione, rappresentando un ambito strategico su cui nel prossimo futuro continueremo a puntare molto in quanto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)“.

Ricordiamo che negli Stati Uniti è stato lanciato già nello scorso autunno il programma V-Safe, con gli utenti seguiti quotidianamente per la prima settimana, e settimanalmente per le prime sei settimane, per monitorare in maniera attiva eventuali reazioni al vaccino contro il COVID-19.