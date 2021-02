Lo scorso mese LG ci ha confermato che il produttore coreano crede ancora negli smartphone con i display arrotolabili e un esempio è rappresentato proprio da LG Rollable, device mostrato in occasione del CES 2021.

Negli ultimi anni il colosso coreano ha depositato la richiesta per diversi brevetti che hanno ad oggetto uno smartphone con display che si arrotola e un altro esempio è rappresentato da quella depositata all’inizio del 2020 presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration), pubblicata nelle scorse ore.

Ecco il nuovo interessante brevetto di LG

La documentazione allegata a tale brevetto comprende 26 schizzi che ci mostrano il telefono da tutti i lati, permettendoci di apprezzare il suo doppio schermo (uno ampio e flessibile frontalmente e uno sul retro più piccolo ed affiancato da una tripla fotocamera con allineamento verticale).

Con un gesto di scorrimento è possibile ampliare le dimensioni del display, facendole divenire simili a quelle di un tablet, con un aumento di circa il 40%, il tutto con un meccanismo che dovrebbe assicurare la solidità complessiva della scocca (grazie ad una coppia di binari montata sul retro).

Ecco qualche altra immagine del device:

Qualche dubbio il sistema di binari potrebbe suscitarlo, in quanto è da valutare quanto sia resistente tale metodo di scorrimento e come si possa comportare con la polvere (magari LG ha escogitato una soluzione per tale problema).

Così come abbiamo già avuto modo di sottolineare parlando di altri brevetti di LG, il produttore coreano ha sviluppato diverse interessanti soluzioni innovative per quanto riguarda il form factor degli smartphone ma, sino a questo momento, non ha ancora lanciato smartphone pieghevoli.

Da tempo LG sta testando telefoni con schermo arrotolabile ma non è chiaro se l’azienda creda davvero in questo tipo di soluzione o la ritenga piuttosto una sorta di esercizio di stile. Magari nei prossimi mesi ne sapremo di più.