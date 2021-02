Alla ricerca di qualcosa per rendere più smart la vostra TV? O magari per staccare da quest’ultima leggendo un buon libro? Su Amazon sono disponibili diverse offerte sui prodotti Amazon Fire TV e Kindle che potrebbero fare al caso vostro: andiamo subito a scoprirle.

Offerte sui prodotti Amazon Fire TV

La famiglia di prodotti Fire TV è pensata per rendere più smart qualsiasi TV con porta HDMI ed è composta da Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire TV Stick Lite, Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD e Amazon Fire TV Cube: l’intera gamma è attualmente in promozione su Amazon, con sconti che partono da 5 euro per la meno costosa Fire TV Stick Lite e arrivano fino a 30 euro per Fire TV Cube.

Amazon Fire TV Stick Lite è il modello base, limitato a 1080p e 30 fps con HDR e privo di telecomando per i comandi alla TV; Fire TV Stick si spinge fino ai 1080p e 60 fps e include in confezione il suddetto telecomando; Fire TV Stick 4K Ultra HD, come dice il nome stesso, supporta fino alla risoluzione 4K, mentre Fire TV Cube aggiunge otto microfoni per la conversazione con Alexa e integra infrarossi multidirezionale e diverse funzioni smart legate all’assistente vocale.

Ecco gli sconti sulla gamma attualmente disponibili:

Offerta Amazon Kindle Paperwhite

Se volete alternare qualche buon libro alla TV sappiate che c’è in offerta su Amazon anche Kindle Paperwhite. Si tratta di un lettore di eBook con schermo da 6 pollici, 8 GB di memoria (o 32 a seconda della versione) e connettività Wi-Fi o Wi-Fi + dati illimitati. Si tratta della versione “di mezzo” della gamma di ebook reader di Amazon, che si apre con il classico Kindle (da 79,99 euro) e arriva fino al decisamente più costoso Kindle Oasis (da 249,99 euro).

In queste ore potete trovare Amazon Kindle Paperwhite in offerta a partire da 109,99 euro con disponibilità immediata:

