Quella di oggi, per Qualcomm, è una giornata davvero importante considerando l’annuncio del primo modem al mondo da 10 Gigabit e non solo. Ecco tutti i dettagli delle novità svelate quest’oggi.

Qualcomm Snapdragon X65 e X62 5G

Qualcomm Snapdragon X65 è il nome del nuovo modem 5G del colosso statunitense e diretto successore del modello Snapdragon X60 dell’anno passato. Secondo le informazioni condivise dall’azienda, il modem 5G Snapdragon X65 è in grado di raggiungere una velocità massima di download pari a 10 Gbps, un bel passo in avanti considerando il limite di 7.5 Gbps del modello precedente. Il modem è in grado di raggiungere questa velocità sia su reti SA che NSA.

Basato su processo produttivo a 4 nm ed in grado di gestire automaticamente le necessità di rete degli operatori su banda sub-6 GHz e mmWave, Snapdragon X65 offre anche un’architettura completamente aggiornabile tramite semplici update software. I campi di utilizzo del modem sono vari e coprono ovviamente gli smartphone, i PC, gli hotspot, i sistemi IoT e molto altro.

Qualcomm Snapdragon X62, anch’esso basato su processo produttivo a 4 nm, può essere considerato come una versione “lite” del modello Snapdragon X65. Il modem è in grado di raggiungere una velocità massima in download di 4.4 Gbps su reti sub-6 Ghz e mmWave.

Snapdragon X65 e Snapdragon X62 sono attualmente disponibili a vari OEM per test e studi vari, con la commercializzazione vera e propria prevista per quest’anno.

Le altre novità di Qualcomm

Le altre novità svelate da Qualcomm non si limitano solo ai modem sopracitati, ma anche ad altre soluzione ugualmente importanti. L’azienda svela ad esempio il modulo antenna mmWave Qualcomm QTM545 di seconda generazione, perfettamente in grado di integrarsi con la banda da 42 GHz. I dati forniti da Qualcomm indicano che il modulo garantisce il 30% in più per quanto riguarda la gestione dei consumi.

Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Platform rappresenta poi la soluzione di nuova generazione per le reti FWA. Grazie all’utilizzo della infrastruttura 5G di Qualcomm, del modem 5G Qualcomm Snapdragon X65 e del modulo mmWave Qualcomm 547b, la soluzione dell’azienda è in grado di raggiungere una velocità massima di download pari a 10 Gbps. Il prodotto, atteso alla commercializzazione per la prima metà del 2022, sarà evidentemente il punto di forza di nuove offerte da parte di operatori mobile in grado così di offrire connessione ad alta velocità su FWA.

Per le soluzione FWA che invece si basano ancora sulle reti 4G, Qualcomm ha presentato il modem Snapdragon X12+ LTE in grado di raggiungere una velocità massima di download pari a 600 Mbps.