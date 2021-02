Speedtest, uno tra i più noti strumenti per misurare la propria connessione internet, ha introdotto con un nuovo aggiornamento per la propria applicazione su dispositivi mobili delle nuove mappe di copertura, che permettono di scoprire, in base all’operatore scelto, la vera copertura di rete.

Speedtest si aggiorna con nuove mappe di copertura per la rete mobile

Molti operatori offrono servizi simili nei propri siti internet, ma spesso e volentieri le informazioni non sono esattamente conformi alla realtà. Speedtest, sfruttando gli innumerevoli test svolti dagli utenti stessi, riesce invece a creare una mappa basata su moltissimi dati reali aggregati.

Le vecchie mappe di copertura si basavano su diverse sfumature di colore, di difficile interpretazione; le nuove mappe, invece, suddividono le aree in quadrati di circa 100 metri di lato, e identificano per ciascun operatore la connettività prevalente colorando i quadrati: nessuna copertura, 2G/3G, LTE o 5G.

La novità è disponibile con l’ultimo aggiornamento dell’app per dispositivi mobili sul Play Store, nella versione 4.5.30.