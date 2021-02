Il settore delle piattaforme che offrono agli utenti la possibilità di godere di contenuti multimediali in streaming è sempre più competitivo ma, a quanto pare, il team di Spotify non teme troppo la concorrenza, almeno ciò è quanto potrebbe trasparire dalla nuova decisione adottata dall’azienda per quanto riguarda il nostro mercato.

Spotify Premium Family diventa più caro

Il canone del piano Spotify Premium Family è aumentato di 1 euro al mese, passando da 14,99 euro a 15,99 euro (la spesa annuale, pertanto, aumenta nel complesso di 12 euro), modifica che per i già clienti entrerà in vigore da marzo.

Ricordiamo che Spotify Premium Family è la soluzione studiata per consentire ai membri conviventi di una famiglia di usufruire di più account Premium (fino ad un massimo di sei), ciascuno con le proprie preferenze e la possibilità di ascoltare la musica e i podcast senza dover aspettare il proprio turno.

Tra le feature più interessanti di questo abbonamento troviamo la possibilità di riprodurre la musica anche in modalità offline, l’ascolto senza interruzioni pubblicitarie (presenti, invece, nella versione free di Spotify), la possibilità di scegliere i brani da ascoltare e la possibilità di saltare il brano attualmente in riproduzione senza limiti.

Non manca, inoltre, una feature appositamente studiata per i genitori: ci riferiamo alla possibilità di impostare dei filtri per contenuti espliciti per i membri della famiglia, in modo tale da consentire loro di gestire il tipo di brani che i figli (soprattutto quelli più piccoli) hanno la possibilità di ascoltare (e quelli da evitare).

I nuovi utenti che desiderano provare Spotify Premium Family hanno la possibilità di usufruire del servizio per un mese senza costi, iniziando poi a pagare il canone di 15,99 euro alla scadenza del periodo gratuito:

Prova Spotify Premium Family per un mese gratuitamente

Ricordiamo che Spotify in queste settimane sta provando a ritagliarsi un proprio spazio anche nel settore degli audiolibri. Potrebbe essere l’occasione giusta per sfruttare questa nuova feature.