Il team di Spotify non ha nascosto di avere grandi progetti per il settore dei contenuti in streaming multimediali e, dopo essere divenuto uno dei principali servizi in ambito musicale, la piattaforma potrebbe puntare a ritagliarsi un importante spazio anche nel segmento degli audiolibri, così da competere con soluzioni molto popolari come Audible di Amazon.

Nelle scorse ore Spotify ha introdotto nove audiolibri di opere di pubblico dominio e che sono stati registrati esclusivamente per la piattaforma streaming e messi a disposizione dei suoi utenti.

Spotify pubblica nove audiolibri

Questi i nove audiolibri pubblicati da Spotify:

Frankenstein di Mary Shelley, con la narrazione di David Dobrik

Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave di Frederick Douglass, con la narrazione di Forest Whitaker

The Awakening di Kate Chopin, con la narrazione di Hilary Swank

Persuasion di Jane Austen, con la narrazione di Cynthia Erivo

Cane di Jean Toomer, con la narrazione di Audra McDonald

Great Expectations di Charles Dickens, con la narrazione di James Langton

Jane Eyre di Charlotte Bronte, con la narrazione di Sarah Coombs

Passing di Nella Larsen, con la narrazione di Bahni Turpin

Red Badge of Courage di Stephen Crane, con la narrazione di Santino Fontana

Non si tratta del primo tentativo della piattaforma con gli audiolibri, in quanto in passato il servizio ha introdotto il primo libro della serie di Harry Potter con capitoli letti da celebrità come Daniel Radcliffe, David Beckham e Dakota Fanning.

La nuova raccolta di audiolibri classici di Spotify sarà disponibile a livello globale ma sarà promossa solo nei mercati di lingua inglese, come Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia.

Fino a questo momento Spotify non ha dato particolare risalto a questo nuovo genere di prodotto offerto ma la situazione dovrebbe cambiare e presto gli utenti dovrebbero visualizzare gli ultimi audiolibri disponibili nel proprio feed principale.

Sarà interessante scoprire quanto serio sarà il tentativo di Spotify di sfidare un colosso come Amazon in un settore che nei prossimi mesi potrebbe essere protagonista di un’impennata di vitalità.