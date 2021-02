Nei giorni scorsi, Huawei ha reso pubblico un brevetto numero CN112289325A per il riconoscimento vocale risalente al 24 luglio 2019. Nel frattempo, l’azienda cinese ha dichiarato di aver venduto oltre 4,5 milioni di dispositivi Mate 40 Pro, l’ultimo top di gamma di casa Huawei, presentato lo scorso ottobre.

Huawei Mate 40 Pro a quota 4,5 milioni di dispositivi venduti, salta fuori un brevetto del 2019 sul riconoscimento vocale

Huawei avrebbe brevettato un sistema di riconoscimento vocale che consentirebbe di sbloccare il proprio dispositivo semplicemente tramite comandi vocali, un po’ come accade già per le impronte digitali. La nostra voce ha infatti un timbro che permette di riconoscere univocamente ciascuno di noi, nonostante possa assomigliarsi a quella di qualcun altro. Un software ed un microfono di buona qualità sarebbero quindi in grado di distinguere le frequenze che caratterizzano il nostro timbro vocale, a tal punto da consentirci di sbloccare il dispositivo in totale sicurezza.

Il brevetto registrato da Huawei è stato ufficializzato soltanto adesso e non sappiamo ancora dove l’azienda è intenzionata ad usarlo, ma sono tantissimi i campi in cui potrebbe essere sfruttato. Verosimilmente, potrebbe essere adoperato sugli smartphone per lo sblocco dello schermo, ma potrebbe anche essere usato come dato biometrico per sostituire l’accesso con pin o password, cosa al momento possibile solamente con l’utilizzo dell’impronta digitale.

Nel frattempo, Huawei ha comunicato in merito al suo nuovo Mate 40 Pro, che finora ha venduto ben 4,5 milioni di unità, numero non indifferente considerando il ban USA che le impedisce ormai da oltre un anno di vendere i propri dispositivo con a bordo i Google Play Services, motivo che l’ha spinta a realizzare un OS tutto suo, HarmonyOS, oltre ai Huawei Mobile Services.

Ricordiamo che il Huawei Mate 40 Pro è dotato di un display da 6.7′‘ dotato di una risoluzione pari a 1344 x 2772 pixel, monta un HiSilicon Kirin 9000, una triple camera con sensori pari ad una risoluzione rispettivamente di 50 MP, 20 MP e 12MP.

