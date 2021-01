Nelle scorse ore sono emerse in Rete alcune anticipazioni su tre smartphone di fascia alta che si preparano ad essere lanciati sul mercato: stiamo parlando di ZTE Axon 30 Pro, Samsung Galaxy Z Fold3 e ASUS ROG Phone 5.

ZTE Axon 30 Pro potrebbe avere una super fotocamera

ZTE ha già confermato che ZTE Axon 30 Pro è in arrivo con il compito di succedere ad Axon 20 Pro e, stando alle ultime indiscrezioni, tra i propri punti di forza dovrebbe poter contare anche su un sensore da 200 megapixel realizzato da Samsung.

Nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse corretta, potrebbe essere proprio ZTE Axon 30 Pro lo smartphone destinato a fare esordire il tanto chiacchierato nuovo sensore da 200 megapixel che Samsung si starebbe preparando a lanciare (tra le sue feature vi sarebbero dimensioni pari a 1/1,37″, il supporto all’autofocus quad-pixel, il supporto dual ISO e il supporto alla registrazione di video fino a 16K).

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà lanciato ZTE Axon 30 Pro, tra le cui principali feature vi sarà pure il processore Qualcomm Snapdragon 888.

Come potrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold3

Per il lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 ci sarà da attendere ancora un po’ ma ciò non impedisce ai vari designer di giocare con la propria fantasia per provare ad immaginare come potrebbe essere la nuova generazione di smartphone pieghevoli del produttore coreano.

E così nelle scorse ore Ben Geskin ha pubblicato su Twitter un mockup che ci mostra come immagina il design di Samsung Galaxy Z Fold3:

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che il designer si è un po’ ispirato a Samsung Galaxy S21 Ultra, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. Incluso, inoltre, anche il supporto S Pen, che ormai non è più una prerogativa della serie Galaxy Note.

Vi piacerebbe questo design?

Il design e le presunte principali feature di ASUS ROG Phone 5

Nel 2021 ASUS arricchirà la propria offerta di smartphone dedicati agli appassionati di gaming con un nuovo modello, che sul mercato dovrebbe essere lanciato con il nome di ASUS ROG Phone 5.

Dal database del TENAA sono arrivate nuove interessanti anticipazioni sulle possibili feature del successore di ASUS ROG Phone 3, che dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888.

ASUS ROG Phone 5 dovrebbe poter contare su un display da 6,78 pollici, una batteria da 6.000 mAh suddivisa in due unità da 3.000 mAh ciascuna (probabilmente con il supporto alla ricarica rapida a 60 W o 65 W), il supporto dual SIM, Android 11 e dimensioni piuttosto generose (172 x 77 x 10 mm).

Da notare il logo posteriore, che sembra essere realizzato con dei piccoli LED retroilluminati, una soluzione audace che ben rispecchia lo stile di questa gamma di device. Staremo a vedere.