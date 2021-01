Samsung Display, azienda strettamente legata a Samsung e fornitrice dei pannelli che trovano posto nei suoi smartphone, ha annunciato che entro quest’anno avvierà la produzione di display arrotolabili. Il rumor così tante volte echeggiato su Internet, trova quindi finalmente conferma direttamente dalle parole di Kwon-Young Choi, CEO di Samsung Display.

Si guarda al lancio già entro l’anno

Choi, inoltre, ha dichiarato che l’azienda sta mettendo in piedi un piano per incrementare ancora di più la sua leadership per quanto riguarda i dispositivi con display pieghevoli con la produzione di pannelli di piccole e medie dimensioni. La notizia non ci porta però ad una conferma dei piani strategici di Samsung, sebbene le due compagnie siano collegate. Ma, nonostante il silenzio da parte del colosso sudcoreano, gli ultimi rumor danno la compagnia intenzionata a lanciare un device munito di display arrotolabile entro il 2022.

Samsung non è certamente l’unica grande compagnia di smartphone interessata a questo mercato. Diverse volte abbiamo parlato ad esempio di alcuni brevetti di Xiaomi in tal senso, così come di LG Rollable, ovvero il dispositivo di LG che dovrebbe rappresentare il primo smartphone con display arrotolabile ad essere lanciato sul mercato.

Cosa ne pensate di questo genere di smartphone? Sareste disposti ad acquistare un device con un display che si arrotola? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.