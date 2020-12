Se gli smartphone a conchiglia e piegabili iniziano ormai ad essere piuttosto comuni, merito certamente di Samsung e della sua democratizzazione della tecnologia, ben presto inizieremo anche a prendere confidenza con gli smartphone muniti di display arrotolabili. Sono diverse le aziende che stanno studiando il modo in cui integrare questa tecnologia, come ad esempio Xiaomi, ma in queste ore abbiamo alcune novità per quanto riguarda l’atteso device di LG.

Display arrotolabile e hardware al top

Infatti, grazie al leaker Tron, abbiamo modo di scoprire alcuni dettagli su LG Rollable, ovvero il primo device dell’azienda sudcoreana potenzialmente basato su un display arrotolabile. Secondo il leaker, pare che l’azienda abbia intenzione di immettere sul mercato un dispositivo di fascia premium, con delle specifiche da vero campione. Il leaker punta alla presenza del nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888 con 16 GB di RAM ed una batteria da 4200 mAh.

Il display, l’elemento distintivo dell’atteso smartphone, dovrebbe essere in grado di raggiungere due dimensioni differenti: nello stato non arrotolato, il pannello dovrebbe avere una diagonale pari a 6,8 pollici; in quello completamente esteso, invece, dovrebbe raggiungere una dimensione pari a 7,4 pollici. Non viene fatta alcuna menzione sul tipo di tecnologia del display (molto probabilmente sarà OLED) o del refresh rate (difficilmente sarà presente un alto refresh rate, per limiti tecnologici), ma si indica che il terminale potrebbe essere rimandato a giugno 2021 e non più al Q1 2021.

È evidente che, con queste premesse, ci si aspetta un prezzo decisamente importante. Le ultime informazioni parlano di almeno 2.359 dollari al lancio, ovvero 1.920 euro al cambio; un prezzo che fa sicuramente discutere già da ora.

In copertina LG VELVET