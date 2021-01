Tasker è una delle applicazioni più interessanti e importanti da avere sul proprio smartphone Android, ideale per creare particolari “task” che vi permettono di controllare il vostro smartphone (e le operazioni che può compiere) concatenando più funzioni.

Novità aggiornamento 5.11.14 Tasker

In queste ore lo sviluppatore ha avviato il rilascio della versione 5.11.14 che porta con sé una importante novità: il supporto a Google Assistant. Infatti, dopo avere aggiornato all’ultima release, potrete avviare task direttamente utilizzando la vostra voce ma purtroppo solo in lingue inglese.

Com’è possibile notare dal video YouTube in calce alla news, lo sviluppatore mostra cosa fare con la propria voce direttamente da Google Assistant. Utilizzando i comandi “start”,”do”, “set”, “send”, seguiti dal nome del task creato in Tasker, l’assistente digitale di Google comunica con l’app che fa partire immediatamente l’operazione richiesta.

Dagli esempi mostrati in video è possibile ad esempio accendere tutte le luci di casa, inviare lo screenshot della homescreen al proprio computer, accendere il PC, controllare le fonti della riproduzione audio, silenziare l’audio di altri dispositivi Android nelle vicinanze e molto altro.

Gli utenti che hanno dimestichezza con questo genere di operazioni e vogliono controllare in profondità i comandi vocali, possono impostare profili con Assistant Action e utilizzare Tasker Pattern Matching. In questo modo sarà possibile utilizzare comandi come “run turn off my bedroom lights in 5 minutes with Tasker“.

Come aggiornare Tasker

La versione 5.11.14 di Tasker è attualmente in fase di rilascio sul Play Store e potete scaricarla tramite il badge sottostante. Nel caso non fosse ancora disponibile, potete scaricare direttamente l’APK da questo link che punta alla cartella Dropbox dello sviluppatore.