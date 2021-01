Google sta rilasciando una nuova feature attraverso il canale Canary di Chrome, scaricabile dal Google Play Store e definito il “Chrome del futuro”, in quanto consente di testare build spesso instabili ma che contengono funzionalità che in futuro potrebbero essere implementate in Google Chrome.

Google Chrome Canary integra una feature per rimandare la lettura di un sito web

Si chiama “Leggi più tardi” ed è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti del browser nella versione Canary. La funzione, molto semplice da utilizzare, consente di salvare un determinato sito web che si vuole leggere più tardi in una lista apposita. Per farlo, è sufficiente tenere premuto sul link che si vuole leggere successivamente e selezionare l’opzione “Read later”. Così facendo, il link viene salvato in un’apposita lista di lettura (reading list) tra i Preferiti, all’interno della quale troveremo, naturalmente, tutti i siti web che abbiamo scelto di leggere successivamente.

Attualmente, questo è l’unico modo per salvare i siti web in questa lista, anche se probabilmente risulterebbe più comodo, in determinate occasioni, salvare al suo interno il sito web che si sta visualizzando in quel momento, opzione al momento non possibile. La feature, in ogni caso, è nel canale Canary, il che vuol dire che si trova in una fase assolutamente precoce dello sviluppo. Dovrà prima attraversare una prima fase di debug all’interno di questo canale, per poi raggiungere un canale più avanzato dedicato agli sviluppatori (Dev) ed infine passare per la Beta, prima di giungere naturalmente sulla release stabile di Google Chrome. Va anche considerato, però, che talvolta le funzionalità aggiunte al canale Canary non raggiungono mai le fasi successive, risultando magari poco interessanti per il pubblico o particolarmente difficili da implementare e da far funzionare correttamente su tutti i dispositivi.

Sfortunatamente, abbiamo scaricato l’app Canary ma, almeno per il momento, non abbiamo trovato la feature nella build in lingua italiana. Ad ogni modo, come abbiamo detto la feature è in fase di rollout e quindi dovrebbe arrivare a breve su tutti i dispositivi.

