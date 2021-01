Amazon continua la serie di promozioni che premiano gli utenti che utilizzano i suoi tanti servizi, in attesa dei prossimi grandi eventi come il Prime Day. Adesso tocca a un nuovo e ghiotto regalo, dedicato a promuovere l’utilizzo dell’applicazione Amazon per smartphone.

Buono sconto Amazon da 10 euro

Se avete un account Amazon ma avete sempre effettuato l’accesso da un tablet o dal vostro computer, è giunto il momento di installare l’app, scaricabile gratuitamente dal Play Store, nel vostro smartphone e accedere. Per questo piccolo disturbo Amazon vi ricompenserà con un buono sconto del valore di 10 euro da ottenere col codice PRIMI10.

Tutti gli utenti che effettueranno il primo accesso entro le ore 23:59 del 7 febbraio 2021 riceveranno il buono sconto da 10 euro, che dovrà essere utilizzato entro appunto le ore 23:59 del 7 febbraio 2021 su una spesa minima di 30 euro. L’offerta è valida solo per chi effettua il primo accesso: se avete già utilizzato l’app, anche senza effettuare acquisti, non potete ricevere il buono da 10 euro.

Per ottenere il buono è sufficiente accedere per la prima volta all’applicazione e cliccare sul banner che comparirà immediatamente sul display del vostro smartphone, sia con Android che con iOS. Trovate tutti i dettagli relativi all’iniziativa a questo indirizzo, mentre qui sotto trovate il badge per installare l’app di Amazon dal Play Store di Google.