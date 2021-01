Recensione F150 B2021 – Il panorama dei rugged phone è abbastanza vasto, pur riguardando un mercato sostanzialmente di nicchia, ma a quanto pare c’è spazio per un nuovo attore. Si chiama F150 e solo qualche giorno fa ha lanciato il suo primo smartphone, B2021, che punta tutto sull’autonomia e sulla semplicità d’uso.

Ho avuto modo di provare in anteprima il nuovo smartphone, che abbiamo testato per alcune settimane prima di proporvi la recensione. Sono stati necessari un paio di aggiornamenti software, inevitabili visto che si tratta dello smartphone di debutto, ma ora le cose sembrano funzionare egregiamente. Vi racconto dunque come va questo F150 B2021 che non passa inosservato soprattutto per la sua colorazione particolare.

Design & Ergonomia

Come la maggior parte dei rugged phone anche B2021 pecca in ergonomia, soprattutto a causa dello spessore elevato e del peso, tutt’altro che contenuto. Pur avendo uno schermo da 5,86 pollici le dimensioni si attestano a 158 x 78 x 18 millimetri e 315 grammi di peso.

Pur essendo abituato a maneggiare smartphone con schermi grandi, mi sono trovato un po’ in difficoltà con questo B2021 a causa dello spessore e del peso, che impongono l’uso a due mani anche per leggere una mail o le ultime notizie. Il notch nella parte superiore è decisamente pronunciato e contiene la fotocamera frontale e la capsula auricolare, mentre le cornici non sono per nulla ottimizzate e sono circondate da un frame decisamente massiccio.

Se l’ergonomia ne risente la sicurezza è premiata e nemmeno gli urti più pericolosi hanno creato problemi allo smartphone. Cadute, urti, immersioni, bagni di neve e polvere, niente ha scalfito la resistenza di F150 B2021 che ha tirato dritto per la sua strada, come si conviene a questo tipo di prodotti.

Il design non è particolarmente raffinato, con gli spigoli tagliati e protetti da gomma, e la colorazione sabbia non aiuta a passare inosservati (a meno di non essere al mare o in mezzo a un deserto). Particolarmente vistosa la fotocamera posteriore, con i quattro sensori disposti orizzontalmente e inseriti in un elemento trapezoidale, con una griglia che ricorda vagamente il frontale di un fuoristrada.

Sia il carrellino della SIM che il connettore USB Type-C per la ricarica sono protetti da uno sportellino in gomma molto rigida ma semplice da aprire. Le finte griglie nella parte posteriore sono esteticamente gradevoli ma è probabile che col tempo finiscano per raccogliere molto sporco, soprattutto se utilizzato in ambienti polverosi.

Funzionalità e prestazioni

Anche se è davvero dura abituarsi a uno smartphone così tozzo e pesante, B2021 si lascia usare in maniera piacevole, soprattutto dopo il rilascio di quello che dovrebbe essere il firmware definitivo. Lo schermo ha una risoluzione HD+ (720 x 1520 pixel) ma non si nota particolarmente, nemmeno durante la lettura dei testi più piccoli.

Il chipset MediaTek G25, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mostra il fianco in alcune situazioni, sia durante la navigazione web che durante l’utilizzo di tutti i giorni, con qualche micro lag al quale però ci si abitua. Intendiamoci, la CPU non è un fulmine di guerra e ci vuole qualche secondo per aprire tutte le app, ma visto il prezzo a cui viene proposto lo smartphone, ci sta sicuramente.

Sono presenti alcune funzioni comode, come lo sblocco col volto, con lo schermo che si accende alzando lo smartphone, una funzione molto utile per chi lavora con i guanti e ha bisogno di accedere velocemente, anche solo per guardare una notifica.

Preciso ma non velocissimo il lettore di impronte digitali, posizionato sul lato destro dello smartphone appena sotto al tasto di accensione. La posizione non è delle migliori, tanto che per lo sblocco conviene utilizzare il medio o l’anulare, o il pollice della mano destra.

Interessante la possibilità di attivare la speciale interfaccia “F150” premendo il tasto posizionato sul lato sinistro. Viene applicato un tema particolare, con le icone racchiuse in un ottagono giallo, e la Home Page viene sostituita da una pagina che mostra la bussola, il livello di rumore espresso in decibel, il numero di passi compiuti e la batteria residua, con tanto di indicazione del tempo residuo.

Nel sistema è presente anche l’immancabile toolbag con alcuni strumenti come la torcia, il timer, il livello digitale, la lente di ingrandimento e un’app con suoni vari, tra cui un paio di sirene utili in caso di emergenza. Carini ma con ogni probabilità li utilizzerete giusto un paio di volte.

Buona la ricezione, anche in zone particolarmente complicate, così come la ricezione GPS, che impiega solamente pochi secondi per trovare la posizione, grazie al supporto dei sistemi GPS, GLONASS e Galileo. Niente male nemmeno la ricezione WiFi e Bluetooth, stabile e veloce anche a distanza limite dalle sorgenti. Da segnalare la presenza della tecnologia NFC, per pagamenti in mobilità tramite Google Pay o altri sistemi.

Particolarmente alto il volume dello speaker, quasi fastidioso in alcune occasioni, con una apprezzabile distorsione al volume massimo. Pur essendo posizionato sul retro lo speaker ha un design particolare che permette al suono di uscire anche quando lo smartphone è poggiato su un tavolo. Peccato per la quasi totale assenza di bassi, anche se mi è capitato di sentire di peggio.

Fotocamera

La qualità della fotocamera non è eccelsa, ma è comunque in linea con la fascia di prezzo nella quale si colloca lo smartphone. Di giorno le foto sono di buona qualità, anche se si notano differenza nella resa tra scatti ravvicinati nelle medesime condizioni di luce.

La sensazione è che i colori siano leggermente slavati rispetto a quelli originali, anche con HDR attivo, ma con qualche lieve intervento in post produzione i risultati possono migliorare. Mi è capitato anche qualche scatto, come quello visibile qui sopra, con colori molto più saturi e prossimi alla realtà, ma è necessario scattare numerose foto per ottenere quella migliore. La messa a fuoco non è velocissima e mi è capitato di dover buttare qualche scatto perché troppo sfocato, anche prestando attenzione.

Previous Next Fullscreen

Il passaggio alla funzione macro è un po’ macchinoso, così come il passaggio da una modalità di scatto all’altra, ma nel complesso l’applicazione fa il suo lavoro, pur senza fornire particolari funzionalità.

Passiamo alla fotografia notturna, decisamente deludente rispetto a quanto promette il produttore. In ambienti con pochissima illuminazione gli scatti sono decisamente insoddisfacenti, sfocati e nella maggior parte dei casi bui e inutilizzabili. Se volete fotografare la vostra città di sera, con le luci che creano un’atmosfera particolare, le cose diventano sicuramente migliori, anche se molto lontane dalle immagini pubblicitarie.

Previous Next Fullscreen

Il sensore riesce a catturare una buona quantità di luce, come si vede dagli scatti nella galleria soprastante, anche più della luce reale. Peccato però per la messa a fuoco molto deludente, apprezzabile ingrandendo leggermente gli scatti. Al massimo le foto possono andare bene per i social, mentre al computer il risultato è decisamente rivedibile.

D’altro canto rientra tutto nelle aspettative, vista la presenza di un sensore da 13 megapixel con apertura f/2.2, che ha la spiacevole tendenza a catturare colori smorti anche con molta luce. Più o meno inutili gli altri tre sensori, due da 2 megapixel per macro e profondità di campo, e un sensore QVGA che dovrebbe migliorare la resa con poca luce, ma che evidentemente non è utilizzato in alcun modo.

Solo le macro si salvano, anche se la messa a fuoco è particolarmente lenta e i risultati non sono il massimo, visto che è stato utilizzato un sensore da 2 megapixel che mostra il fianco anche in situazioni ottimali.

Batteria & Autonomia

Con una batteria da 8.000 mAh ero certo che lo smartphone non mi avrebbe riservato sorprese sul fronte dell’autonomia, ma mi sbagliavo. Mi aspettavo due giorni di autonomia con utilizzo intenso, 3-4 giorni con un utilizzo più tranquillo e una settimana utilizzandolo un’oretta al giorno.

In realtà F150 B2021 è riuscito a sorprendermi, tanto che mi sono dovuto impegnare per scaricare la batteria, impiegandoci quasi tre giorni con un utilizzo realistico. Certo, avviando la riproduzione di video avrei potuto raggiungere lo stesso risultato in meno di un giorno, ma sarebbe davvero un test poco probante.

Con un utilizzo più morigerato, con un weekend di mezzo, ho raggiunto i cinque giorni di autonomia, un risultato davvero importante, utilizzandolo in maniera alternata con copertura WiFi e rete mobile 4G, con un paio di accessori collegati via Bluetooth e utilizzando alcune volte il GPS (un’ora circa) per testarne la precisione.

Il tutto ovviamente costellato da qualche ora di gioco, video, musica, lettura di notizie, social e messaggistica, insomma, un utilizzo normale. Ho provato a lasciarlo acceso, collegato alla rete WiFi e con lo schermo spento, per una intera settimana e la batteria è scesa del 20%. Ovviamente non ho utilizzato alcuna funzione, ma questo significa che se utilizzate lo smartphone solo per qualche telefonata, messaggio e poca navigazione, riuscirete a superare senza alcuna difficoltà una settimana di autonomia.

Davvero stupefacente sotto questo punto di vista, e la ricarica rapida (via USB Type-C) a 18 watt, è la ciliegina sulla torta. promosso a pieni voti, visto che è riuscito a sorprendermi in positivo.

In conclusione

Il modello di esordio è sempre complicato, visto che il produttore deve affrontare numerose sfide ma devo dire che questo F150 fa bene il suo lavoro. Non è esente da pecche, in particolare per quanto riguarda il comparto fotografico, ma al prezzo a cui viene proposto (trai 140 e i 150 euro) è indubbiamente una soluzione valida che mi sento di consigliare a chi vuole uno smartphone resistente, da portare con sé durante le escursioni, al mare, in bicicletta o per chi fa lavori in cantiere o all’aria aperta e non vuole correre rischi.

L’autonomia è il suo vero punto di forza, mi ha davvero impressionato, mi resta qualche dubbio sul design, ma in questo caso si tratta di un giudizio soggettivo. A seguire i link per acquistare F150 B2021 su AliExpress o Banggood, insieme al link alla pagina del giveaway, che potrebbe permettervi di vincere uno degli smartphone in palio.