Esselunga ci sta abituando sempre più agli sconti tecnologici e lancia oggi una nuova Offerta Tech. Questa volta in promozione c’è uno smartphone Android, disponibile in sconto fino al 24 gennaio: si tratta di OPPO A72, lanciato sul mercato la scorsa primavera.

Nuova Offerta Tech di Esselunga: c’è OPPO A72

La nuova Offerta Tech di Esselunga è costituita da OPPO A72, uno smartphone di fascia medio-bassa che ha debuttato in Italia lo scorso mese di maggio insieme a OPPO A52 e A91 al prezzo di 279 euro. Si tratta di un prodotto che punta molto sul rapporto qualità-prezzo e su un’utenza non particolarmente interessata a specifiche da top di gamma e a spese importanti.

Tra le sue peculiarità abbiamo il moderno display Full-HD+ da 6,5 pollici con foro per la fotocamera anteriore, la quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro e di profondità di campo entrambi da 2 MP), il SoC Qualcomm Snapdragon 665 accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria e la generosa batteria da 5000 mAh.

Esselunga propone OPPO A72 in offerta a 169 euro dal 14 al 24 gennaio 2021, salvo esaurimento: lo smartphone può essere acquistato presso i punti vendita indicati a questo indirizzo. Se siete interessati vi consigliamo di non aspettare l’ultimo momento, visto che le scorte non saranno troppo consistenti.

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android di gennaio 2021