OPPO sta completando l’aggiornamento della propria lineup e dopo essersi occupata della fascia alta del mercato ora pensa a quella media. Sono ben tre i nuovi smartphone che sbarcano oggi in Italia, anche se non si tratta di novità assolute.

Arrivano infatti nel nostro Paese OPPO A52, OPPO A72 e OPPO A91, modelli già disponibili sul mercato cinese da qualche tempo. Mentre i primi due sono molto recenti, essendo stati presentati il mese scorso, OPPO A91 ha qualche mese in più sulle spalle, visto che in patria è stato annunciato sul finire del 2019.

OPPO A52 e OPPO A72 sono praticamente identici, con le principali differenze che riguardano memoria e comparto fotografico. Entrambi utilizzano uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici, con foro per alloggiare la fotocamera frontale, Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 665 e una batteria da 5.000 mAh che garantisce una grande autonomia e lettore di impronte laterale.

OPPO A52 dispone di 4-64 GB di memoria e di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel, sensore macro da 2 megapixel(f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel(f/2.4) utilizzato per l’effetto bokeh.

Per quanto riguarda OPPO A72 invece abbiamo 4-128 GB di memoria e quattro fotocamere posteriori, con sensore principale da 48 megapixel (f/1.8), sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel, sensore macro e sensore di profondità di campo entrambi da 2 megapixel(f/2.4).

OPPO A91 è il migliore dei tre, a partire dallo schermo FullHD+ AMOLED da 6,4 pollici, che integra il lettore di impronte digitali e una fotocamera all’interno del notch. Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek Helio P70, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è la medesima di OPPO A72, con quattro sensori che includono l’unità principale da 48 megapixel.

Tutti e tre gli smartphone saranno in commercio in Italia a partire da venerdì 22 maggio, in due colorazioni ciascuno e ai seguenti prezzi: OPPO A52 a 199 euro, OPPO A72 a 279 euro e OPP A91 a 329 euro.