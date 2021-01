Ha preso il via oggi il CES 2021, che a causa della pandemia che dallo scorso anno sta flagellando il globo si tiene in forma interamente digitale. Anche Huami è tra i partecipanti e ha annunciato due nuovi smartphone della famiglia Amazfit.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, i due smartwatch sono quindi ufficiali, pronti a completare una famiglia di smartwatch sempre più numerosa. Entrambi i modelli riprendono il design dei fratelli maggiori, presentati nell’autunno dello scorso anno, perdendo per strada, a causa della vocazione “Essential” alcune caratteristiche tecniche.

Insieme ai due smartwatch sono stati riproposti anche numerosi altri prodotti annunciati nei mesi scorsi, a partire da Amazfit GTS 2 Mini finalmente in vendita. Ecco i dettagli dei due nuovi smartwatch e la conferma del prezzo di vendita della variante mini.

Caratteristiche tecniche di Amazfit GTS 2e

A differenza del fratello maggiore, che può contare su un vetro curvo 3D, Amazfit GTS 2e dispone di un vetro 2,5D per la protezione del display AMOLED, che ha una diagonale di 1,65 pollici con risoluzione di 348 x 442 pixel, gli stessi dati di Amazfit GTS 2.

Ritroviamo il case in alluminio, con un singolo pulsante sul lato destro, con dimensioni di 42,8 x 35,6 x 9,8 millimetri e 25 grammi di peso (senza cinturino), sostanzialmente le stesse del fratello maggiore. Identica è anche la batteria, che con i suoi 246 mAh riesce a garantire 7 giorni di autonomia con uso molto intenso, 14 giorno con utilizzo tipico e 24 giorni con un utilizzo basilare, meglio quindi della versione normale.

Le migliori prestazioni sul fronte dell’autonomia sono dovute ad alcune assenze che caratterizzano Amazfit GTS 2e. Per quanto riguarda la connettività abbiamo il solo Bluetooth 5.0, con l’assenza della connettività WiFi. Manca anche lo speaker, visto che lo smartwatch non consente di effettuare chiamate tramite lo smartphone collegato via Bluetooth.

E manca anche la possibilità di riprodurre musica in modo indipendente, con i comandi che permettono di controllare quanto viene riprodotto sullo smartphone. per contro però troviamo un sensore di temperatura, che permette di offrire la misurazione della temperatura corporea (o di quella ambientale togliendo l’orologio dal polso), funzione assente su GTS 2.

Per il resto ritroviamo la classica gamma di sensori, a partire dal BioTracker PPG sviluppato da Huami per la misurazione delle metriche vitali, come il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue, le funzioni di fitness tracking (sonno, passi, calorie), Always On Display con oltre 30 quadranti tra cui scegliere, motore lineare di vibrazione e microfono per l’utilizzo di Amazon Alexa.

È presente anche il ricevitore GPS che consente di tracciare oltre novanta diversi sport, molti dei quali con riconoscimento automatico. Tra gli sport supportati ci sono anche quelli acquatici, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri.

Tre le colorazioni tra cui scegliere, Obsidian Black, Moss Green e Lilac Purple, con cinturini in silicone da 20 millimetri. Per tutte le informazioni e i dettagli potete consultare la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Caratteristiche tecniche di Amazfit GTR 2e

Anche le differenze tra Amazfit GTR 2e e Amazfit GTR 2 (qui la nostra recensione) sono minime a partire dalle dimensioni (46,5 x 46,5 x 10,8 mm e 32 grammi di peso). Ritroviamo lo schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel e vetro 2,5 D, con la batteria da 471 mAh che anche in questo caso offre una maggiore autonomia.

Si va dai 12 giorni con uso intenso ai 45 giorni con utilizzo minimale, passando per i 24 giorni di un utilizzo tipico. La connettività è limitata al Bluetooth 5.0, il cinturino, da 22 millimetri, è disponibile solo in silicone, manca lo speaker (quindi niente chiamate in Bluetooth) ma c’è il sensore di temperatura.

Per il resto ci sono il sensore di battito cardiaco, con rilevamento dell’ossigenazione, fitness tracker, GPS, rilevamento di 90 attività sportive, microfono per l’interazione con Alexa e motore di vibrazione lineare. Tre le colorazioni disponibili: Obsidian Black, Matcha Green e Slate Grey.

Potete trovare maggiori informazioni sulla pagina ufficiale di Amazfit, raggiungibile a questo indirizzo.

Caratteristiche tecniche di Amazfit GTS 2 Mini

Ne approfittiamo anche per riepilogare brevemente le specifiche tecniche di Amazfit GTS 2 Mini, finalmente in vendita anche nel nostro Paese. Si parte da un case in alluminio con vetro 2,5D a protezione dello schermo AMOLED da 1.55 pollici con risoluzione di 354 x 306 pixel.

Ritroviamo il BioTracker 2 sviluppato da Huami per la misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, ricevitore GPS con la possibilità di tracciare oltre 70 diverse attività sportive, resistenza alle immersioni fino a 50 metri per tracciare anche gli sport acquatici e funzioni di fitness tracker.

Grazie alla batteria da 220 mAh l’autonomia può raggiungere i 21 giorni con un utilizzo base, arrivando comunque a 7 giorni con un uso intenso e due settimane con un uso più moderato. Mancano però il supporto ad Amazon Alexa e il sensore di temperatura visto sugli altri due modelli.

Prezzi e disponibilità di Amazfit GTS 2e, GTR 2e e GTS 2 Mini

Amazfit GTS 2e e Amazfit GTR 2e possono essere acquistati sullo store ufficiale di AliExpress, utilizzando il link sottostante. I prezzi sono pari a 129,90 euro per Amazfit GTS 2e e 129,90 euro per Amazfit GTR 2e. Amazfit GTS 2 Mini sarà invece in vendita a 89,90 euro. Utilizzando il codice sconto 2021Amazfit potrete ottenere uno sconto di 3 dollari sul prezzo effettuato da AliExpress.

Informazione Pubblicitaria