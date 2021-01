Nelle scorse settimane si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui per la serie OnePlus 9 il produttore cinese avrebbe deciso di puntare su un comparto fotografico da urlo grazie alla collaborazione con Leica ma nelle ultime ore è arrivata una smentita a tali voci.

A dire di Max Jambor, infatti, OnePlus non avrebbe stretto una partnership con Leica e gli smartphone della serie OnePlus 9 non potranno contare su un comparto fotografico realizzato in collaborazione con questa azienda anche se il produttore ha comunque confermato che sarà questo uno degli aspetti che saranno migliorati rispetto alla precedente generazione.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, il produttore cinese dovrebbe lanciare tre smartphone, ossia OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9E (che potrebbe anche chiamarsi Lite) e il loro esordio sul mercato potrebbe avere luogo già nel corso del mese di marzo.

OnePlus Band sarà lanciata lunedì 11 gennaio

OnePlus non ha in programma soltanto il lancio della nuova serie di smartphone top di gamma ma anche di uno (o due) smartwatch e di una smartband, device quest’ultimo che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Band.

Nelle scorse ore il team del produttore cinese ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi relative al lancio della smartband: il nuovo device, infatti, sarà presentato in India lunedì 11 gennaio alle ore 11 locali (in Italia le 6:00).

Tra le principali feature di OnePlus Band, almeno sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite fino ad oggi, non dovrebbero mancare un display touch AMOLED da 1,1 pollici, una scocca con certificazione IP68, una batteria capace di garantire fino a 14 giorni di autonomia, un sistema di tracciamento del sonno, 13 modalità di allenamento, il rilevamento del battito cardiaco 24 ore su 24 ed il monitoraggio del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Il suo prezzo dovrebbe essere piuttosto competitivo, tanto che in Europa potrebbe arrivare a meno di 40 euro. Staremo a vedere.