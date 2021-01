Come abbiamo visto un paio di giorni fa il lancio di OnePlus Band è vicino, ma potrebbe essere addirittura dietro l’angolo.

Sul Google Play Store è stata appena pubblicata un’app chiamata OnePlus Health per la smartband in questione, la quale offre le tipiche funzionalità di fitness come la mappatura dei percorsi, il monitoraggio delle attività, la personalizzazione del quadrante e la gestione generale del dispositivo.

La descrizione e gli screenshot dell’app rivelano inoltre che è possibile monitorare la frequenza cardiaca, tracciare i passi, il sonno e altre attività quotidiane, oltre alla facoltà di monitorare la durata dell’allenamento, la distanza percorsa e le calorie bruciate rispetto a un obiettivo giornaliero.

Uno screenshot conferma ulteriormente il nome OnePlus Band, mentre altre immagini rivelano che il dispositivo sarà in grado di gestire notifiche e chiamate e offrono un’anteprima di alcuni dei quadranti della smartband di OnePlus, ma il tutto ha un sapore che sembra molto familiare.

Questi screenshot dell’app OnePlus Health sembrano identici a quelli dell’app HeyTap Health della consociata OPPO, un dettaglio che non sorprende più di tanto visto il legame esistente tra i due produttori.

Date le somiglianze tra le due app e dal momento che OPPO Band esegue Wear OS, è molto probabile che anche OnePlus Band seguirà la stessa linea.

Sebbene ci sia una beta pubblica alla quale è possibile iscriversi, l’app è attualmente elencata nel Play Store come incompatibile per la maggior parte dei mercati.