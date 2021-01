Il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato il primo aggiornamento del 2021 per quanto riguarda il canale di test di WhatsApp beta. La versione 2.21.1.1 di WhatsApp beta, già disponibile al download, integra alcune novità circa gli aggiornamenti dei termini di servizio e per WhatsApp Web.

Novità aggiornamento 2.21.1.1 WhatsApp beta

Ad inizio dicembre vi avevamo anticipato che WhatsApp avrebbe presto rivisto i termini di servizio dell’app chiedendo agli utenti di accettarli (o rifiutarli, cancellando l’account) entro l’8 febbraio 2021. Ebbene, la versione 2.21.1.1 di WhatsApp beta inizia a chiedere agli utenti di prendere visione dei nuovi termini di servizio e di accettarli (Agree) o di rinviarli (Not now).

La novità più succosa riguarda però la possibilità di entrare a far parte del programma di test di WhatsApp Web Beta, così da poter iniziare ad utilizzare la tanto attesa modalità multi-dispositivo. Ad oggi, purtroppo, tale funzione non è ancora disponibile all’utilizzo, ma grazie ad alcune immagini abbiamo modo di scoprire un’anteprima di cosa offrirà.

Una volta disponibile il programma di test per WhatsApp Web Beta, gli utenti avranno la possibilità di accedervi tramite l’apposita voce disponibile all’interno del pannello delle Impostazioni presente su WhatsApp Web. Come descrive lo stesso team di sviluppo, accedendo alla beta di WhatsApp Web “non sarà necessario mantenere il tuo telefono connesso per utilizzare WhatsApp sul web, desktop e Portal. Possono essere utilizzati fino a quattro dispositivi per volta.”

Nelle successive build del client sarà inoltre possibile:

archiviare e mutare le chat da un dispositivo associato;

cancellare messaggi e chat da un dispositivo associato;

chiamare tramite WhatsApp per desktop.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.21.1.1 è attualmente in propagazione tramite il canale beta del Play Store – se non fate parte del programma potete farne richiesta a questo link. In alternativa, potete fare affidamento al sempre affidabile APK Mirror per scaricare l’APK ed installarlo manualmente sul vostro smartphone Android.