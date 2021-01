Se siete curiosi di scoprire come WhatsApp condivida i vostri dati con le altre applicazioni del gruppo Facebook abbiamo una buona notizia per voi: il team di questo popolare servizio di messaggistica multi-piattaforma ha aggiornato la pagina dedicata all’informativa sulla privacy per includere una sezione che ci dice come condivide i dati.

Così come viene spiegato dagli sviluppatori, essendo parte delle aziende del gruppo di Facebook, WhatsApp riceve informazioni e le condivide con le altre app dell’ecosistema del colosso dei social network, il tutto con l’obiettivo di aiutare a far funzionare, fornire, migliorare, comprendere, personalizzare, supportare e commercializzare i vari servizi e le loro offerte.

WhatsApp e la condivisione dei dati degli utenti

Questa condivisione dei dati permette a Facebook di migliorare le sue infrastrutture, aumentare il livello di sicurezza, protezione e integrità in tutti i prodotti del gruppo (ad esempio per proteggere da spam, minacce, abusi o attività di violazione), migliorare i vari servizi e le relative esperienze di utilizzo (come dare suggerimenti, personalizzare funzionalità e contenuti, aiutare a completare acquisti e transazioni e mostrare offerte e annunci pertinenti) e fornire integrazioni che consentono di connettere le esperienze WhatsApp con altri prodotti dell’azienda (per esempio, connettendo il proprio account Facebook Pay per pagare cose su WhatsApp).

Purtroppo la sezione sull’informativa relativa alla privacy non precisa quali sono i dati specifici che vengono condivisi tra le varie app ma il senso di tale politica è piuttosto chiaro: creare un ecosistema con servizi condivisi tra le diverse soluzioni offerte, così da garantire un’esperienza sempre più piacevole.

Ricordiamo che negli ultimi tempi Facebook (e le altre applicazioni del suo gruppo) hanno dovuto affrontare diversi problemi relativi alla privacy, aspetto sempre più caro agli utenti ed a cui anche le autorità che controllano il mercato stanno dedicando sempre maggiori sforzi ed attenzioni.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.