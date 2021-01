Con Xiaomi ancora fresca dalla presentazione del nuovo Xiaomi Mi 11, già si comincia a parlare seriamente del prossimo smartphone in arrivo dal produttore cinese, Xiaomi Mi 11 Pro; quest’oggi, tramite Weibo, possiamo dare uno sguardo ad un’immagine ufficiale del dispositivo, con un comparto fotografico tutto nuovo.

Xiaomi Mi 11 Pro si mostra con una fotocamera tutta nuova

L’immagine mostra quello che dovrebbe essere (il condizionale rimane ancora d’obbligo, visto che la presentazione ancora non c’è stata ed è anzi attesa per il mese di febbraio) il nuovo Xiaomi Mi 11 Pro, inquadrato dal lato posteriore, in due colorazioni. Se la presenza di quattro sensori era attesa (Xiaomi Mi 11 ne monta tre), nuovo è il layout con cui Xiaomi ha posizionato le fotocamere.

Presente quindi anche un sensore zoom ottico 120x, almeno stando al render; il resto della scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Pro dovrebbe ricalcare più o meno quanto visto con Xiaomi Mi 11, partendo dal processore Qualcomm Snapdragon 888 che ha debuttato proprio con Mi 11. Le ultime informazioni parlano poi di un display curvo con refresh rate a 120 Hz, risoluzione QHD+, supporto alla tecnologia MEMC, SDR-to-HDR e AI upscaling.