Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy A72 5G, ossia uno degli smartphone con cui il colosso coreano proverà a conquistare un’importante fetta del mercato di fascia media, quello più competitivo e ricco di valide alternative.

L’occasione giusta ci è fornita da OnLeaks, che nelle scorse ore ha pubblicato alcune immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di Samsung (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le prime immagini di Samsung Galaxy A72

Stando a tali immagini, l’aspetto di Samsung Galaxy A72 5G non dovrebbe essere molto differente da quello di Galaxy A71 e ciò a partire dal comparto fotografico (che dovrebbe essere composto da quattro sensori, il cui principale dovrebbe essere lo stesso da 64 megapixel del suo predecessore) e dal display (la cui diagonale dovrebbe rimanere di 6,7 pollici).

Le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere 165 x 77,4 x 8,1 mm (o 9.9 mm all’altezza del modulo fotografico) e nella sua scocca dovrebbe esserci posto per un ingresso jack audio da 3,5 mm.

La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A72 5G potrebbe avvenire già entro la fine del 2020, così da essere pronto per l’esordio sul mercato all’inizio del prossimo anno. Staremo a vedere.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro si mostrano a 360°

E sempre a proposito di Samsung, nelle scorse ore Evan Blass, meglio conosciuto come evleaks, ha pubblicato un’immagine che ci mostra ancora una volta le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro, che il colosso coreano dovrebbe lanciare il prossimo mese in occasione dell’evento di presentazione della serie Samsung Galaxy S21.

Già apparse in varie immagini statiche, le nuove cuffie di Samsung si mostrano ora in un’animazione che ci permette di apprezzare il design delle cuffie a 360° (in questo caso nella colorazione Phantom Black).

Sarà interessante scoprire il prezzo di lancio di Samsung Galaxy Buds Pro, tra le cui principali feature vi dovrebbero essere il supporto alla connettività Bluetooth 5.1 e un sistema di cancellazione attiva del rumore.