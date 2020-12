Durante l’evento di presentazione di Xiaomi Mi 11, il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto il modello Xiaomi Mi 11 Pro di cui si è molto parlato nelle scorse settimane. Grazie ad uno dei tanti leak di Digital Chat Station sappiamo che lo smartphone è atteso per il mese di febbraio, ma solo grazie a questo importante leak dell’app Galleria della MIUI abbiamo conferma che effettivamente lo smartphone entrerà presto a far parte del portfolio di Xiaomi.

Si parla anche del display curvo

Infatti, all’interno della build 2.2.17.18 dell’applicazione Galleria della MIUI, sono state scoperte alcune stringhe che fanno esplicitamente riferimento al sopracitato device. Nello specifico, com’è ben visibile nell’immagine sottostante, una stringa chiamata “magic_system_model” è stata aggiornata per aggiungere i modelli Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro.

Ma non finisce qui: tramite il teardown dell’app Galleria, è stata individuata la classe “CurvedScreenUtil” che utilizza il metodo “isCurvedScreen” per controllare se il dispositivo utilizzato disponga di un display curvo ed eventualmente “flaggarlo” con il valore “true”. Ebbene, per quanto riguarda Xiaomi Mi 11 Pro, il valore del metodo è impostato su “true”, dandoci così modo di presumere con una certa sicurezza che Xiaomi Mi 11 Pro monterà un pannello curvo proprio come il fratello non Pro.

Gli ultimi rumor circa la scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Pro fanno riferimento ad un comparto hardware da urlo, con SoC Qualcomm Snapdragon 888, RAM LPPDR5, storage in formato UFS 3.1, display curvo da 120 Hz con risoluzione QHD+ e supporto alla tecnologia MEMC, SDR-to-HDR e AI upscaling.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro