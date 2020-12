Il team di WINDTRE ha lanciato il Digital Store, ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di entrare nei vari punti vendita dell’operatore telefonico da casa propria, il tutto con la massima sicurezza (aspetto da non trascurare in tempi di pandemia) e in assoluta comodità.

Così come spiegato dallo stesso team dell’operatore telefonico, grazie a Digital Store gli utenti avranno la possibilità di ricevere informazioni sulle varie offerte disponibili (o scoprire le ultime novità) oppure di avere l’assistenza sui vari servizi WINDTRE di cui hanno bisogno.

Questa soluzione consentirà anche di acquistare prodotti e servizi, il tutto in uno spazio virtuale ma senza rinunciare alla competenza e alla cortesia di cui è normalmente possibile godere nei negozi fisici di questo operatore.

Come sfruttare le potenzialità di Digital Store di WINDTRE

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare il nuovo servizio di WINDTRE non dovete fare altro che andare sulla pagina dedicata (la trovate seguendo questo link), scegliere il punto vendita preferito (potrebbe essere quello più vicino alla propria residenza oppure uno in cui in passato ci si è trovati particolarmente bene) e cliccare sul tasto “Prenota appuntamento”.

A questo punto, gli utenti avranno la possibilità di interagire con gli operatori del negozio selezionato, in diretta o prenotando un appuntamento virtuale, in base alle loro esigenze. Cliccando sul tasto “Prenota” è possibile scegliere l’argomento da trattare (Offerte telefonia fissa oppure Offerte telefonia mobile), quindi selezionare una data e un orario disponibili, inserire i propri dati (nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono, ecc.) e infine confermare l’appuntamento.

Si tratta senza dubbio di una soluzione con cui l’operatore riesce ad accorciare le distanze con i propri clienti, offrendo così loro un servizio sempre più completo e moderno.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche