A tre giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 28 dicembre, ci sono ormai pochissimi segreti su Xiaomi Mi 11, il nuovo top di gamma del colosso cinese che porterà al debutto la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888.

Nelle ultime settimane sono state davvero numerose le indiscrezioni sulla scheda tecnica del flagship targato Xiaomi, ma a quanto pare c’è ancora posto per qualche voce di corridoio dell’ultimo minuto, insieme a nuove immagini che ce lo mostrano nel dettaglio.

In particolare oggi l’attenzione va allo schermo, che secondo quanto afferma Xiaomi stabilirà un nuovo punto di riferimento nel campo della telefonia. Si tratta di un pannello molto costoso, che secondo il produttore è molto simile a quello dello schermo di una TV mainstream.

Per il momento Xiaomi non ha voluto svelare le caratteristiche dello schermo, sostenendo però che sarà il più costoso presente sul mercato e il migliore mai utilizzato dalla compagnia, che vuole migliorare uno dei pochi punti deboli della propria produzione. Ricordiamo che secondo fonti ben informate sarà uno schermo curvo sui quattro lati, una novità assoluta per Xiaomi.

Oltre allo Snapdragon 888, che sarà affiancato da 8/128 GB o 12/256 GB, avremo una tripla fotocamera posteriore, nella quale spiccherà il sensore principale da 108 megapixel, che potrà contare sul supporto alla fotografia computazionale, che promette di offrire risultati strepitosi.

La ricarica rapida dovrebbe inoltre arrivare almeno a 100 watt, tramite il connettore USB Type-C, mentre la ricarica wireless potrebbe salire fino a 50 watt. Ulteriori miglioramenti sono però attesi per la versione Pro, che a quanto pare arriverà solamente in un secondo momento.

Previous Next Fullscreen

Nel frattempo ecco nuovi render che confermano le quattro colorazioni in cui sarà disponibile Xiaomi Mi 10: Smoke Purple, Blue, Black e White, con almeno una variante dotata di cover posteriore in pelle (o similpelle). Ricordiamo inoltre la batteria, che dovrebbe raggiungere i 4.780 mAh, e il foro nel display, nella stessa posizione di Xiaomi Mi 10, per alloggiare la fotocamera frontale.

L’appuntamento è dunque fissato per il 28 dicembre, quando sarà svelato Xiaomi Mi 11. Non mancate perché vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo flagship.