In moti potrebbero essere sorpresi nello scoprire che non tutti i dispositivi Android dotati di schermi dalle diagonali generose sono in grado di riprodurre contenuti su Netflix in qualità HD e, a quanto pare, questo è anche il caso di due “vecchi” tablet di Google: stiamo parlando di Google Nexus 9 e Pixel C.

Questi due tablet, infatti, non sono più supportati dal popolare servizio streaming per la riproduzione di contenuti in HD (qui trovate l’elenco completo).

Netflix rimuove il supporto HD per Google Nexus 9 e Pixel C

Ricordiamo che il supporto ai contenuti in HD dipende da vari fattori, come la disponibilità di un display dotato di una risoluzione sufficientemente elevata e del supporto Widevine DRM, in difetto dei quali Netflix consentirà soltanto la riproduzione in definizione standard.

Nelle scorse ore il team del popolare servizio streaming ha aggiornato l’elenco dei dispositivi che supportano i contenuti in HD, rimuovendo i due tablet di Google, che vanno così ad affiancarsi a Nexus 7, che ha perso il supporto all’inizio di quest’anno (tale device è stato, tra le altre cose, il primo tablet Android a supportare Netflix in HD).

Google Nexus 9 è stato rilasciato nel novembre 2014, insieme allo smartphone Nexus 6 mentre Pixel C è stato lanciato a dicembre 2015, pochi mesi dopo il Nexus 6P ed al momento questi due smartphone sono ancora inclusi nell’elenco dei device supportati da Netflix.

A questo punto i possessori dei due tablet di Google dovrebbero essere comunque in grado di guardare film e programmi TV su Netflix ma non potranno farlo in alta definizione mentre l’app ufficial dovrebbe tornare alla definizione standard (o 480p).

Non è chiaro se tale novità abbia a che vedere con il supporto Widevine DRM e, in caso affermativo, è probabile che i tablet non saranno in grado di riprodurre contenuti su altre app, come ad esempio Disney+.