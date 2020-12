I servizi di streaming occidentali come Netflix o Spotify sono estremamente popolari nel nostro Paese, con prezzi che molto spesso tendono a crescere nel tempo. Le aziende sono solite portare avanti delle strategie di posizionamento in base alla situazione economica dei paesi in cui sono disponibili, il tutto per offrire a eventuali clienti la possibilità di potersi permettere un account premium.

Pochi centesimi ed il gioco è fatto

Come Netflix si è adeguata ad alcuni particolari mercati mettendo a disposizione il proprio catalogo a 3 dollari al mese, anche Spotify ha annunciato un particolare piano a pagamento per il mercato indiano. Spotify Premium Mini è il nuovo tier a pagamento per dispositivi mobile (smartphone e tablet) che condivide la maggior parte delle caratteristiche dell’account annuale ma ad un prezzo estremamente contenuto.

Infatti, con 7 rupie al giorno (0,078 euro al cambio) o 25 rupie alla settimana (0,28 euro al cambio), gli utenti indiani hanno la possibilità di ascoltare milioni di canzoni e podcast, senza stacchi pubblicitari, a qualità Alta (160 kbps), ad un prezzo decisamente economico (almeno per i nostri canoni). Le più grandi differenze con l’account premium mensile e annuale, oltre al prezzo, riguardano la qualità audio (160 kbps contro 320 kbps) ed il numero di canzoni che si possono scaricare in modalità offline sul proprio device (30 contro 10.000 mila).

Le differenze, seppur importanti per alcuni utenti, sono sicuramente poco limitanti per chi ha la possibilità economica o la volontà di utilizzare l’account premium di Spotify un po’ alla volta, giorno dopo giorno, o per una settimana soltanto.

A questo punto vi starete chiedendo se anche noi in Italia potremo godere di una soluzione simile. Non ci è dato sapere la risposta a questa domanda ma, come si dice, la speranza è l’ultima a morire.