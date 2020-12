Il forum di supporto di Google è ricco di segnalazioni di utenti che lamentano i problemi più vari sui tanti prodotti e servizi del colosso di Mountain View e di tanto in tanto qualcuno ottiene maggiore attenzione, in quanto coinvolge un numero più elevato di testimonianze: è questo il caso del thread che riguarda un problema riscontrato con l’utilizzo di Google Chromecast.

Ci riferiamo ad un problema le cui segnalazioni si susseguono ormai da diversi mesi e che ha preso il via da un aggiornamento rilasciato da Google in estate, quando sono stati introdotti degli angoli arrotondati all’interfaccia di Google Chromecast di seconda generazione, terza generazione e Ultra.

Pare che tali angoli arrotondati non vengano visualizzati solo sugli screensaver ma anche durante la trasmissione dei contenuti e, ovviamente, sulle TV che hanno degli angoli ben “appuntiti” l’effetto è decisamente poco piacevole. Basta un rapido sguardo alla seguente foto per capire immediatamente perchè tale novità abbia infastidito parecchi utenti:

Finalmente una soluzione per gli utenti Google Chromecast è all’orizzonte

Dopo mesi di lamentele, il team di Google il 23 novembre ha finalmente reso noto di avere trovato una soluzione al problema, aggiungendo che per implementarla sarà necessario del tempo e che essa verrà messa a disposizione di tutti gli utenti con un prossimo aggiornamento firmware (“I have some important updates to share around this issue. Our team believes they’ve found a solution for this issue and it will take some time to roll out. Please expect the fix to roll out over the next firmware update. We appreciate your patience”).

Non è chiaro il motivo per cui rimuovere gli angoli arrotondati all’interfaccia di Google Chromecast possa essere così complicato per il team di sviluppatori del colosso di Mountain View (non basta tornare alla precedente versione dell’interfaccia?) ma la speranza è che la risoluzione venga effettivamente implementata al più presto.