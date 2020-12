Puntuali come ogni mese arrivano le classifiche dei migliori smartphone di fascia alta e di fascia media redatte sulla base dei risultati ottenuti con il test benchmark di AnTuTu.

Prima di proseguire bisogna ricordare che i dati che seguono sono stati raccolti nel periodo 1 novembre – 30 novembre 2020 ed i risultati della classifica sono quelli medi e non i più alti (sono stati calcolati sulla base di Antutu V8) e che, nel caso in cui un singolo modello dovesse disporre di più versioni di capacità di memoria, a prevalere è la variante con il quantitativo maggiore.

I 10 smartphone top di gamma più potenti secondo AnTuTu

Rispetto allo scorso mese, c’è stato un cambio al vertice: il primo posto della classifica, infatti, spetta a Huawei Mate 40 Pro con 661.059 punti (è animato da un processore Kirin 9000, realizzato da TSMC con processo produttivo a 5 nm), seguito da ASUS ROG Phone 3 con 632.274 punti (che può contare su un Qualcomm Snapdragon 865 Plus con tecnologia a 7 nm) e da OPPO Find X2 Pro con 615.410 punti (animato da una CPU Qualcomm Snapdragon 865).

A seguire troviamo Vivo iQOO Neo 3 (606.347 punti), Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (603.352 punti), Samsung Galaxy Z Fold2 5G (596.482 punti), OnePlus 8 Pro (592.729 punti), Xiaomi Mi 10T Pro 5G (585.996 punti), OnePlus 8T (585.105 punti) e Xiaomi Black Shark 3 (573.340 punti).

I 10 smartphone più performanti di fascia media

Non essendo stati lanciati nuovi modelli di fascia media nelle ultime settimane, non vi sono modifiche in questa classifica rispetto a quella di ottobre (cambiano soltanto i risultati medi) e, pertanto, le prime tre posizioni sono occupate da HONOR 30 con 405.289 punti, seguito da Huawei Nova 7 con 400.491 punti e da Redmi K30 5G con 326.679 punti.

Fuori dal podio troviamo Xiaomi Mi 10 Lite 5G con 323.257 punti, Huawei nova 7i con 315.594 punti, Realme 7 con 297.878 punti, Redmi Note 8 Pro con 292.543 punti, Realme 6 con 291.026 punti, Realme 7 Pro con 287.413 punti e POCO X3 NFC con 286.044 punti.ù

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle classifiche di dicembre.