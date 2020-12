Spesso la piattaforma Kickstarter ci regala delle vere e proprie “chicche” ed anche Mobile, un nuovo progetto targato Peak Design, sembra avere tutte le carte in regola per conquistare tanti utenti.

Peak Design è una società di progettazione di prodotti con sede a San Francisco specializzata nel crowdfunding (questo è il suo decimo progetto approdato su Kickstarter) e che ha tra i propri principali obiettivi la cura di ogni piccolo particolare nel design dei prodotti che realizza.

Mobile di Peak Design è molto più di una custodia

Mobile di Peak Design è una custodia protettiva per lo smartphone che si caratterizza per un aspetto sottile e curato e per la disponibilità di un vero e proprio ecosistema di supporti, accessori e caricabatterie che si montano su di essa.

In pratica, si tratta di un accessorio che, oltre a proteggere il telefono dai comuni incidenti della vita di tutti i giorni, mette a disposizione degli utenti tutta una serie di altri accessori: dal supporto da tavolo a quello da muro, dalla staffa per l’utilizzo su vari veicoli (come moto e bicicletta) alla tasca per conservare le carte di credito, dal supporto da auto (con o senza ricarica integrata) al tripode.

Per quanto riguarda la custodia in sé, questa è realizzata con materiali che dovrebbero garantire una sensazione piacevole al tatto e nella parte bassa può contare su un apposito inserto (chiamato Loop) che consente all’utente di inserire il proprio dito per una presa ancora più salda.

Il team di Peak Design non si è certo scordato di quello che è il compito principale di una custodia, ossia proteggere il telefono da urti e cadute e ha pertanto pensato ad un telaio realizzato con un mix di materiali (come policarbonato e TPU), il tutto senza tralasciare un aspetto fondamentale come lo spessore ridotto al minimo.

Ma il vero punto di forza di questa custodia è rappresentato da SlimLink Mounting System, ossia la soluzione studiata per consentire il suo aggancio agli altri accessori pensati dall’azienda.

I telefoni al momento supportati sono quelli delle serie Samsung Galaxy S20 (tranne il nuovo modello FE), iPhone 11 (tranne SE) e iPhone 12 mentre per gli altri è necessario usare un adattatore universale adesivo (compatibile con qualsiasi telefono o custodia con superficie piatta).

Prezzi e disponibilità

Su Kickstarer (qui trovate la pagina dedicata al progetto) Mobile di Peak Design è in vendita a 32 dollari mentre l’adattatore universale costa 16 dollari. Chi desidera acquistare l’intero ecosistema (i singoli accessori sono venduti anche singolarmente) dovrà invece pagare 332 dollari.

Le spedizioni dovrebbero partire a maggio 2021.