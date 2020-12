Sarà disponibile fino a mercoledì 9 dicembre 2020 (salvo eventuali proroghe) una nuova iniziativa pensata dal team di WINDTRE per una serie di già clienti selezionati da questo operatore telefonico ed in virtù della quale sarà possibile attivare la promozione 100 Giga Week.

Come avere 100 giga da usare in sette giorni

“Preparati al Natale”, questo il nome di tale iniziativa, ha un costo di attivazione di 3,99 euro (con addebito attraverso il metodo di pagamento già in uso o sul credito residuo) e mette a disposizione degli utenti 100 giga di traffico dati da usare (con priorità rispetto agli altri disponibili sulla propria linea) entro sette giorni, decorsi i quali si disattiva automaticamente.

Questa promozione è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo Giga e Giga X te Special e, in caso di richiesta di attivazione di 100 Giga Week, si disattiveranno.

Non si può escludere che la medesima offerta venga riproposta nelle prossime settimane agli stessi clienti che ne hanno già usufruito in precedenza.

WINDTRE oggi offre uno sconto Adidas con WINDAY

E sempre a proposito di WINDTRE, i suoi clienti iscritti al programma di fidelizzazione WINDAY oggi riceveranno uno sconto del 30% per acquisti da effettuare sullo store online Adidas.it.

Il codice per attivare lo sconto deve essere usato entro il 20 dicembre 2020 per un unico acquisto, non può essere cumulato con altre promozioni e non copre le spese di spedizione.

Per usufruire di tale promozione gli utenti dovranno accedere alla sezione dedicata a WINDAY sul sito dell’operatore telefonico o sull’app ufficiale, disponibile gratuitamente per Android e che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Ricordiamo che WINDAY prosegue tutta la settimana e domani sarà la giornata durante la quale sarà possibile acquistare determinati prodotti sullo store apposito con uno sconto.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche